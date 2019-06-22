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Fethiye'de otelde cinayet

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YAŞAM  | 22.06.2019 04:03 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otel müşterilerinin önünde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatı kaybetti.

Fethiye'de otelde cinayet

Olay; ilçenin turistik Mahallesi Ölüdeniz'de meydana geldi. İddiaya göre; daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Fikret Ö. ile İsmail Işık, Ovacık mevkisindeki bir otelde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret Ö. bıçakla, Işık'ı göğsünden yaraladı.

Oteldekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri Işık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fikret Ö'de jandarma ekiplerince olay yerinde suç aleti ile gözaltına alındı.

Işık’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma Ölüdeniz jandarma Karakol ekiplerince sürdürülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye otel cinayet

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