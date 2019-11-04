FETÖ'nün medya davasında karar çıktı: Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a tahliye

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan’ın aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, tutuksuz sanık Mehmet Altan ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı ise SEGBİS yoluyla katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmaları alınan sanıklara son sözleri soruldu. Karar öncesi son sözü sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

ILICAK VE ALTAN'A TAHLİYE KARARI

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazlı Ilıcak’ı ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan lehine takdir indirimi uygulayarak 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan’ı ise aynı suçtan takdir indirimi uygulamayarak 10 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Heyet, sanıkların cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Altan’ın ise üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.