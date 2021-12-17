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'FETÖ'nün yelpazecisi' İzmir'de yakalandı! Sahte kimlikle hastaneye yatmış

17.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan görüntüleriyle bilinen Adem Zengin, İzmir'de yakalandı. "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve sahte kimlikle başvurduğu hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü belirlenen Adem Zengin, gözaltına alındı. Zengin'in taburcu edildikten sonra İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, sorgusunun yapılacağı belirtildi.

'FETÖ'nün yelpazecisi' İzmir'de yakalandı! Sahte kimlikle hastaneye yatmış

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı.

Çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi.

Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i gözaltına aldı. Zengin'in taburcu edildikten sonra İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, sorgusunun yapılacağı belirtildi.

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YELPAZELİ GÖRÜNTÜSÜYLE BİLİNİYORDU

Adem Zengin, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e yelpaze salladığı video ile kamuoyunda tanındı. 1990'lı yıllara ait olduğu düşünülen videoda, Gülen'in hemen yanında oturan Zengin'in FETÖ elebaşının bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görülüyor.

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'BYLOCK' KULLANICISIYMIŞ

İzmir'de gözaltına alınan ve kamuoyunda 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak bilinen Adem Zengin'in, bir dönem kapatılan Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı. Zengin'in, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi. Hastaneden taburcu olduktan sonra Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Adem Zengin, işlemleri için Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö İzmir
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