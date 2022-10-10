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FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10.10.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ü.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelenmesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Yunanistan sınır

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