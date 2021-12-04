MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fettah Can kimdir, aslen nereli? Fettah Can kaç yaşında ve evli mi?

Fettah Can kimdir, aslen nereli? Fettah Can kaç yaşında ve evli mi?

04.12.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına bu akşam Fettah Can konuk oluyor. İzleyiciler Fettah Can'ın hayatını ve memleketi gibi konuları araştırıyor. Peki Fettah Can kimdir, aslen nereli? Fettah Can kaç yaşında ve evli mi? İşte ünlü sanatçıyla ilgili merak edilenler...

Fettah Can kimdir, aslen nereli? Fettah Can kaç yaşında ve evli mi?

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı konukları arasında Fettah Can yer alıyor. İzleyiciler Fettah Can'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki Fettah Can kimdir, aslen nereli?

FETTAH CAN KİMDİR?

Ünlü sanatçı Fettah Can, 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de doğmuştur. Arnavut kökenli olan sanatçının çocukluk yılları İnegöl'de geçmiştir. Müziğe babasının teşviki ile başlangıç yapan Fettah Can, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başlamıştır. Ut ve gitar çalan Can, liseyi dışarıdan bitirmiş ve üniversite eğitimi almamıştır. Müzik kariyerinde daha iyi işler başarabilmek adına İstanbul'a yerleşmiş olan Fettah Can, ilk olarak Emel Müftüoğlu'na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getirmiş, Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile beraber Hande Yener'in 2002 yılında yayınlanan "Sen Yoluna... Ben Yoluma..." isimli albümüne 11 şarkı birden yazmıştır. Albümün başarısı sonrası Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başlamıştır.

Fettah Can 2010 senesinin Temmuz ayında Hazine isimli ilk albümünü çıkarmıştır. Albümden ilk klipler Hazine ve Kahpe Diller isimli şarkılara çekilmiştir. Albüm listelerde üst sıralara yükselmiştir. Yine aynı sene Yunanistan'ın en önemli sanatçılarından biri olan Giorgos Mazonakis'in albümüne 3 şarkısını veren Fettah Can, bu şarkılarla müzik listelerinin en üstlerinde yer almış ve Platin Plak Ödülü'ne layık görülmüştür. Fettah Can 2012 senesinin ilk çeyreğinin son günlerinde hayranlarına "Boş Bardak" adlı eserinin de yer aldığı "Aklımda Kalanlar" albümü ile bir kez daha hayranlarının karşısına çıkmıştır. 2013 senesinin sonuna doğru ise "Yalanlar Cumhuriyeti" isimli yeni albümünü sevenleri ile buluşturmuştur.

FETTAH CAN EVLİ Mİ?

Fettah Can 2014 yılında Cansu Kurtçu ile hayatını birleştirmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe olduKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe oldu
PARTNER"Kızımız annesine benziyor""Kızımız annesine benziyor"
Ajda Pekkan'la olan bağlantısı şaşırttıAjda Pekkan'la olan bağlantısı şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Erdoğan'ın mitinginde bombalı saldırı son anda önlendi

Erdoğan'ın mitinginde bombalı saldırı son anda önlendi

"Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili açıklama

"Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili açıklama

Korkunç görüntü! Beyoğlu'nda cadde ortasında ceset bulundu

Korkunç görüntü! Beyoğlu'nda cadde ortasında ceset bulundu

Bulgarlar tezgahları adeta talan etti: Pazarda 3 bin TL harcadım

Bulgarlar tezgahları adeta talan etti: Pazarda 3 bin TL harcadım

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.