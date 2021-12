Fettah Can kimdir, aslen nereli? Fettah Can kaç yaşında ve evli mi?

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı konukları arasında Fettah Can yer alıyor. İzleyiciler Fettah Can'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki Fettah Can kimdir, aslen nereli?

FETTAH CAN KİMDİR?

Ünlü sanatçı Fettah Can, 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de doğmuştur. Arnavut kökenli olan sanatçının çocukluk yılları İnegöl'de geçmiştir. Müziğe babasının teşviki ile başlangıç yapan Fettah Can, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başlamıştır. Ut ve gitar çalan Can, liseyi dışarıdan bitirmiş ve üniversite eğitimi almamıştır. Müzik kariyerinde daha iyi işler başarabilmek adına İstanbul'a yerleşmiş olan Fettah Can, ilk olarak Emel Müftüoğlu'na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getirmiş, Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile beraber Hande Yener'in 2002 yılında yayınlanan "Sen Yoluna... Ben Yoluma..." isimli albümüne 11 şarkı birden yazmıştır. Albümün başarısı sonrası Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başlamıştır.

Fettah Can 2010 senesinin Temmuz ayında Hazine isimli ilk albümünü çıkarmıştır. Albümden ilk klipler Hazine ve Kahpe Diller isimli şarkılara çekilmiştir. Albüm listelerde üst sıralara yükselmiştir. Yine aynı sene Yunanistan'ın en önemli sanatçılarından biri olan Giorgos Mazonakis'in albümüne 3 şarkısını veren Fettah Can, bu şarkılarla müzik listelerinin en üstlerinde yer almış ve Platin Plak Ödülü'ne layık görülmüştür. Fettah Can 2012 senesinin ilk çeyreğinin son günlerinde hayranlarına "Boş Bardak" adlı eserinin de yer aldığı "Aklımda Kalanlar" albümü ile bir kez daha hayranlarının karşısına çıkmıştır. 2013 senesinin sonuna doğru ise "Yalanlar Cumhuriyeti" isimli yeni albümünü sevenleri ile buluşturmuştur.

FETTAH CAN EVLİ Mİ?

Fettah Can 2014 yılında Cansu Kurtçu ile hayatını birleştirmiştir.