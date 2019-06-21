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Feyza Aktan Özcan Deniz'den öyle bir tazminat istedi ki...

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşanma haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre Aktan Özcan Deniz'den 15 milyon lira tazminat talep ediyor...

Feyza Aktan Özcan Deniz'den öyle bir tazminat istedi ki...

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UçanKuş TV’de “Magazin Merkezi” programının yorumcusu Bilal Özcan’ın haberine göre; Feyza Aktan, Özcan Deniz’den 15 ay için 15 milyon lira tazminat istiyormuş.

İşte Bilal Özcan’ın yazısı:

"Eşinden boşanmak için mahkemeye başvuran Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanma şartlarında anlaşamadıkları için dava 'çekişmeli' olarak görülecek…
Bu davayla ilgili ilginç bir bilgi aldım.
Feyza Aktan boşanmak için 15 aylık eşi Özcan Deniz'den 15 milyon lira tazminat talep ediyor. Ayrıca aylık bir nafaka isteğinde bulunmuyor.
Bana gelen bilgilere göre, Avukatlar aracılığıyla yapılan görüşmede, "Bu tazminatı öde, çocuğumuzun masraflarını üstlen, boşanalım" demiş.
Özcan Deniz ise kabul etmeyerek, "Tazminat ödemem, 25 bin lira aylık nafaka veririm. Çocuğumun her şeyiyle de her zaman ilgilenirim" yanıtını vermiş."

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Anahtar Kelimeler:
Feyza Aktan Özcan Deniz Özcan Deniz

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