Feza eş anlamlısı nedir? Fezanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Milletler birbiriyle sürekli etkileşim hâlinde olduğu için diller de birbirinden etkilenmiştir. Böylece diller arasında pek çok kelime alışverişi yaşanmıştır. Türkçenin en çok kelime aldığı dillerin başındaysa Arapça gelmektedir. Feza kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Özellikle divan edebiyatında şairlerin sıklıkla kullandığı kelimelerden birisidir. Feza kelimesinin eş anlamı olan birçok kelime vardır. Peki, feza kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
Arapçadan dilimize geçen sözcüklerden birisi de fezadır. Arapçada "fḍw" kökünden türemiştir. “Açıldı, yayıldı” anlamına gelen "faḍā" fiilinin vezinli çekimidir. Aynı zamanda “boşluk, uzay” gibi anlamları da bulunmaktadır.
Feza kelimesi aynı zamanda Farsçada "efzâ" şeklinde de kullanılmaktadır. Efzâ, "genişleten, arttıran” anlamlarına gelmektedir.
Feza kelimesinin çoğunlukla gökyüzü ya da uzay anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda geniş alanları da ifade etmek için kullanılır. Örneğin divan şairleri, feza kelimesini genellikle gökyüzü anlamıyla kullanmıştır.
Feza eş anlamlısı olarak şu kelimeleri verebiliriz:
Fezanın eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekilde olabilir: