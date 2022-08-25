Feza eş anlamlısı nedir? Fezanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Milletler birbiriyle sürekli etkileşim hâlinde olduğu için diller de birbirinden etkilenmiştir. Böylece diller arasında pek çok kelime alışverişi yaşanmıştır. Türkçenin en çok kelime aldığı dillerin başındaysa Arapça gelmektedir. Feza kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Özellikle divan edebiyatında şairlerin sıklıkla kullandığı kelimelerden birisidir. Feza kelimesinin eş anlamı olan birçok kelime vardır. Peki, feza kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Feza ne demek?

Arapçadan dilimize geçen sözcüklerden birisi de fezadır. Arapçada "fḍw" kökünden türemiştir. “Açıldı, yayıldı” anlamına gelen "faḍā" fiilinin vezinli çekimidir. Aynı zamanda “boşluk, uzay” gibi anlamları da bulunmaktadır.

Feza kelimesi aynı zamanda Farsçada "efzâ" şeklinde de kullanılmaktadır. Efzâ, "genişleten, arttıran” anlamlarına gelmektedir.

Feza kelimesinin çoğunlukla gökyüzü ya da uzay anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda geniş alanları da ifade etmek için kullanılır. Örneğin divan şairleri, feza kelimesini genellikle gökyüzü anlamıyla kullanmıştır.

Fezanın eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Feza eş anlamlısı olarak şu kelimeleri verebiliriz:

Uzay

Gökyüzü

Boşluk

Kâinat

Sema

Fezanın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Fezanın eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekilde olabilir:

Çocukluğundan beri uzay dikkatini hep çekmişti.

Gökyüzü bugün bulutlarla kaplı.

Kâinatta belli bir düzen ve uyum vardır.

Uzaydaki boşluklar düşündüğümüzden daha da geniştir.

Küçük oğlan, fezaya uçmanın hayalini kurarken uyuyakalmış.

Semada tek bir yıldız bile görünmüyor bu gece.



