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Fiat’ın Teknolojik Ailesi 'Mirror' Türkiye’de!

Duygu Dogan Duygu Dogan
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 26.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

Fiat’ın güncel teknoloji donanımları ve krom tasarım detayları ile ön plana çıkan Mirror Serisi tanıtıldı. Yollarla buluştuğu 2015 yılından bu yana 117 bin adetten fazla satan Fiat Egea Ailesi, teknolojik seri Mirror ile tekrar dikkatleri üzerine çekiyor. Fiat Egea Ailesi’nde hurda teşviki dahil 77 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Mirror donanım seviyesi, 500 model ailesinin üyelerinde de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

Fiat’ın Teknolojik Ailesi 'Mirror' Türkiye’de!

Fiat, yepyeni teknoloji donanımları, özel renk seçenekleri ve modele özgü aksesuarlarıyla dikkat çeken Mirror Serisi’ni tanıttı. İlk olarak İtalya’da 500 Ailesi’nde satışa sunulan Mirror serisi, 2015 yılından bu yana 117 bin adetten fazla satılan Fiat Egea Ailesi’nin ürün yelpazesine de dâhil oluyor. Fiat Egea Mirror serisi, standart donanımda Apple CarPlay uygulaması uyumluluğu bulunan Uconnect™ 7" HD dokunmatik ekran sistemi ile birlikte sunuluyor. Mirror serisinde ayrıca geri görüş kamerası da model ailesinde standart olarak bulunuyor.

77 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea Mirror Serisi ile ilgili olarak Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Yollarla buluştuğu ilk günden bu yana başarılı sonuçlara imza atarak Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea Ailesi, Mirror serisindeki taze teknolojileri ve yeni renk seçenekleriyle 2018 yılını tamamlayıp 2019 yılına dinamik bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Fiat Egea Mirror serisini takiben 500, 500X ve 500L Mirror da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak ve aile tamamlanmış olacak” dedi.

İLAVE İKİ YENİ RENK SEÇENEĞİ VE ZENGİN STANDART DONANIM

Ürün gamına yeni eklenen “Dinamik Mavi” ve “Toscana Yeşili” seçenekleriyle farklılaşan Mirror’a özgü olarak krom ayna kapakları, krom cam çıtası ve B sütununda modele özel Mirror logolu Egea Sedan, Egea Hatchback ve Egea Station Wagon’da ön plana çıkıyor. 17 inç boyutundaki elmas kesimi jantlarla donatılan Mirror’da 7 inçlik yüksek çözünürlüklü Uconnect dokunmatik multi medya sistemine ve Apple CarPlay desteğine yer verilirken, geri görüş kamerası da standart olarak sunuluyor. Mavi renkli iç döşemeler de Egea Mirror Ailesi’ni farklılaştırıyor.

Türkiye’de 2019 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak Mirror donanım seviyesine sahip Fiat 500 ailesinin üyelerinde ise Egea modellerinde olduğu gibi Dinamik Mavi karoser rengi, krom ayna kapakları ve cam çıtaları, modele özel Mirror rozetleri ve mavi tonlu iç mekana yer veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fiat Mirror Serisi

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