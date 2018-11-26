Fiat’ın Teknolojik Ailesi 'Mirror' Türkiye’de!

Fiat, yepyeni teknoloji donanımları, özel renk seçenekleri ve modele özgü aksesuarlarıyla dikkat çeken Mirror Serisi’ni tanıttı. İlk olarak İtalya’da 500 Ailesi’nde satışa sunulan Mirror serisi, 2015 yılından bu yana 117 bin adetten fazla satılan Fiat Egea Ailesi’nin ürün yelpazesine de dâhil oluyor. Fiat Egea Mirror serisi, standart donanımda Apple CarPlay uygulaması uyumluluğu bulunan Uconnect™ 7" HD dokunmatik ekran sistemi ile birlikte sunuluyor. Mirror serisinde ayrıca geri görüş kamerası da model ailesinde standart olarak bulunuyor.

77 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea Mirror Serisi ile ilgili olarak Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Yollarla buluştuğu ilk günden bu yana başarılı sonuçlara imza atarak Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea Ailesi, Mirror serisindeki taze teknolojileri ve yeni renk seçenekleriyle 2018 yılını tamamlayıp 2019 yılına dinamik bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Fiat Egea Mirror serisini takiben 500, 500X ve 500L Mirror da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak ve aile tamamlanmış olacak” dedi.