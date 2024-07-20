SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. FIFA'nın gücü, İsrail'e yetmedi! Filistin'in talebini erteleyip her şeye göz yumdular...

FIFA'nın gücü, İsrail'e yetmedi! Filistin'in talebini erteleyip her şeye göz yumdular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.07.2024 08:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için Filistin'in yaptığı başvuruya ilişkin kararını erteledi.

FIFA'nın gücü, İsrail'e yetmedi! Filistin'in talebini erteleyip her şeye göz yumdular...

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Filistin Futbol Federasyonunun, İsrail Futbol Federasyonuna karşı yaptığı başvuruya ilişkin bağımsız bir hukuki değerlendirmenin 20 Temmuz 2024'e kadar FIFA Konseyine sunulması gerekiyordu. Her iki tarafın da kendi pozisyonlarını sunmaları için ek süre taleplerinin FIFA tarafından uygun şekilde karşılanmasının ardından bu sürecin gereken özen ve eksiksizlikle tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğuna karar verildi." denildi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İSRAİL MİLLİ FUTBOL TAKIMI, PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI'NA KATILABİLECEK

852131-781186527

FIFA, bağımsız hukuki değerlendirmenin FIFA Konseyi ile paylaşılmasının ardından kararın, en geç 31 Ağustos'a kadar alınacağını bildirdi.

Kararın ertelenmesiyle İsrail Milli Futbol Takımı, 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılabilecek.

İSRAİLLİ YETKİLİLER TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİ

filistin-futbol-federasyonundan-fifaya-flas-cagri-israilin-uyeligi-sonlandirilsin-titp

Filistin Futbol Federasyonu, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, Filistin Futbol Federasyonunun İsrail'in ihracı için FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
FIFA ve UEFA'dan TFF'ye mesaj var!FIFA ve UEFA'dan TFF'ye mesaj var!
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail FIFA
En Çok Okunan Haberler
Timur Cihantimur hakkında 'Hapishanede dövüldü' iddiaları... "Dudağı patladı, dişi kırıldı"

Timur Cihantimur hakkında 'Hapishanede dövüldü' iddiaları... "Dudağı patladı, dişi kırıldı"

Arda Güler kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Götürdüğü herkesi kovdu çünkü...

Arda Güler kimsenin gözünün yaşına bakmadı! Götürdüğü herkesi kovdu çünkü...

Piyasaların gözü bu haberdeydi: Moody's'ten Türkiye kararı!

Piyasaların gözü bu haberdeydi: Moody's'ten Türkiye kararı!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bir hamle daha! Montella'yı gönderiyor...

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bir hamle daha! Montella'yı gönderiyor...

G.Saray'da Icardi depremi... Her şey Wanda ayrılığı sonrası oldu

G.Saray'da Icardi depremi... Her şey Wanda ayrılığı sonrası oldu

TFF'nin yeni yöneticisi yaşananları bir bir anlattı!

TFF'nin yeni yöneticisi yaşananları bir bir anlattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.