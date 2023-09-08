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Fikret Kuşkan da İstanbul'u terk ediyor! Yerleşeceği yeri açıkladı: "En doğru karar..."

08.09.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Fikret Kuşkan da İstanbul'u terk eden isimler ünlüler listesinde yerini aldı. "İstanbul fazla büyüdü" diyen başarılı oyuncu ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşiyor.

Bodrum Türk Filmleri Haftası için yapılan basın toplantısına Bodrum’da yaşayan oyuncular da katıldı. Babam ve Oğlum, Dönersen Islık Çal, Mucize gibi pek çok başarılı yapımda yer alan oyuncu Fikret Kuşkan toplantıda aldığı bir kararı da açıkladı.

Bodrum Türk filmleri Haftası basın toplantısında Bodrum’a yerleşme kararı hakkında konuşan Fikret Kuşkan şunları söyledi:

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“4-5 yıldır planladığımız bir şeydi. İstanbul fazla büyüdü o yüzden ailem ve benim için çok doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Burası bizim için sakin bir liman” dedi.

Ekran Alıntısı

ÜNLÜ İSİMLER İSTANBUL'U TERK EDİYOR

Ceylan Ertem, Gizem Karaca, Zeynep Bastık gibi ünlü isimler de son dönemde İstanbul'dan gitmeyi tercih eden ünlüler arasında yer alıyor.

Survivor Aleyna'da geçtiğimiz günlerde deprem korkusu yüzünden Berlin'de yaşayacağını açıklamıştı.

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