Fikret Kuşkan, Elkızı dizisinin kadrosuna katıldı

Elkızı dizisinin oyuncu kadrosuna usta bir isim daha katıldı. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde boy gösteren usta oyuncu Fikret Kuşkan, Elkızı dizisinde Resul karakterini canlandıracak.

ELKIZI OYUNCU KADROSU

Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide, Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Elkızı’nın, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.



