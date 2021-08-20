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Fikret Kuşkan, Elkızı dizisinin kadrosuna katıldı

20.08.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekimlerine kısa zaman önce başlanan FOX’un yeni dizisi Elkızı’na sürpriz bir isim dahil oldu. Diziye daha önce oynadığı başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren, duayen isim Fikret Kuşkan katıldı. Ezo’nun babası Resul karakteri ile ekranlara gelecek olan Kuşkan, çok yakında çekimler için Muğla’ya gidecek.

Fikret Kuşkan, Elkızı dizisinin kadrosuna katıldı

Elkızı dizisinin oyuncu kadrosuna usta bir isim daha katıldı. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde boy gösteren usta oyuncu Fikret Kuşkan, Elkızı dizisinde Resul karakterini canlandıracak.

Elkızı

ELKIZI OYUNCU KADROSU

Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide, Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Elkızı’nın, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

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Fikret Kuşkan
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