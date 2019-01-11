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Fikret Orman: Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Bir eksiğimiz gözükmüyor. Bize gelmiş bir rapor yok. Bir sağ bek transferi yapabiliriz. Yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak” dedi.

Fikret Orman: Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak

Antalya’da düzenlenen Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri öncesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seminerin hayırlı olmasını dileyen Orman, "Rahmetli Metin Türel hocamızın adına düzenlenen bu antrenörler seminerinde konuşacağım. Metin Türel abimiz bize hocalık yaptı Beşiktaş Kulübü'nde. Hocalık yaptığı dönemde babam yöneticisiydi. Benim 12 yaşımdan beri tanıdığım birisi. Türk futbolunda futbol duayeniydi. Onun adına düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Kulüpler adına, Beşiktaş adına bir konuşma yapacağız” diye konuştu.

“Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”

Normalde transfer dönemlerini mali açıdan son sürece bıraktıklarını belirten Başkan Orman, "Bu sene öyle yapmadık. İhtiyacımız olan iki ana nokta vardı. Bir tanesi santrfordu. Burak'la anlaştık. Bir tanesi de stoperdi. Takım komple kampta. Bir eksiğimizi gözükmüyor. Bize gelmiş rapor yok. Bir sağ bek transferi yapabiliriz. Yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak” ifadelerini kullandı.

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