Mynet Trend

Fil Adam'ın mezarının bulunduğu iddiası

BBC BBC
07.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

Fil Adam olarak bilinen Joseph Merrick'in mezarının 130 yıl sonra bulunduğu ileri sürüldü.

Fil Adam'ın mezarının bulunduğu iddiası

Merrick iskelet ve yumuşak doku deformasyonu nedeniyle yaşadığı dönemde ucube gösteri öznesi ve tıbbi merak konusu olmuştu.

Merrick'in iskeleti ölümünden bu yana Royal London Hastanesi'nde korunuyor.

Ancak yazar Jo Vigor-Mungovin 1890'da vefatının ardından Merrick'in yumuşak dokusunun Londra Şehir Mezarlığı'na gömüldüğünü söylüyor.

Zor bir ergenlik döneminden ve gösterilerde sergilenerek geçen yıllardan sonra Merrick, Whitechapel semtindeki Londra Hastanesi'ne getirildi. Hastane personeli Merrick'in zekası ve hassas kişiliği karşısında şaşırmıştı.

Merrick Mayıs 1887'de mütevazı bir üne kavuştu ve Galler prensesi Alexandra tarafından ziyaret edildi ve prensesten düzenli olarak Noel kartpostalları almaya başladı.

Ölümünün ardından Merrick'in vücudu parçalara ayrıldı ve iskeleti anatomik örnek olarak saklandı.

_106782336_elephantbieleckigetty

JOSEPH MERRICK

-Ağustos 1862'de Leicester kentinden doğdu
-Hastalığı beş yaşına kadar başlamadı
-Leicester'de yoksullar evinde tanıştığı bir kişi onu 1884'te ülke içinde gezdirerek gösterip para toplamaya başladı
-Soyulup terk edildikten sonra 1886'da Londra'ya dönen Merrick, Doktor Frederick Treves ile temasa geçti ve Londra Hastanesi'nde bir odada yaşamaya başladı
-Baş çevresi 91 cm, sağ bileği 30 cm ve parmaklarından biri 13 cm idi
-11 Nisan 1890'da 27 yaşında yatmaya çalışırken başının ağırlığını kaldıramadığı için oksijensiz kalarak öldü
-Hastalığının nedeni hala tam olarak bilinmiyor ancak araştırmacılar ender bir genetik hastalık Proteus sendromu olduğunu düşünüyor
-Öyküsü bir kaç kitaba, ödül alan bir filme ve John Hurt'ün başrolünü oynadığı filme ilham verdi
-Merrick hakkında bir biyografi yazan Vigor-Mungovin, Merrick'in yumuşak dokusunun gömüldüğünü ancak yerinin takip edilmediğini söyledi.

_106796435_elephantgrave950

"Bu bana sorulduğunda, pek de düşünmeden büyük olasılıkla Jack the Ripper kurbanlarının gömüldüğü yere gömülmüştür dedim. Sonra eve gidince iyice düşündüm ve Epping Ormanı yakınındaki Londra Mezarlığı ve Krematoryumunun kayıtlarına bakmaya başladım. Ölüm tarihine yakın bölümlere bakarken Joseph Merrick'in ismini ikinci sayfada gördüm" diyor.

Vigor-Mungovin Victoria döneminin detaylı kayıtlarının bunun yüzde 99 Fil Adam'ın mezarı olduğunu gösterdiğini savunuyor.

"Joseph 11 Nisan'da öldü, gömülme tarihi 24 Nisan 1890. İkameti olarak Londra Hastanesi görünüyor ve yaşının 28 olduğu yazıyor. Ancak o dönem yaşlarda hatalar olabiliyor. Adli tabip olarak Wynne Baxter yazıyor ki Joseph'in soruşturmasını onun yürüttüğünü biliyoruz. Her şey uyuyor. Rastlantı olamayacak kadar fazla" dedi.

Daha önce Merrick umumi bir bahçe sınırları içinde anılıyordu, şimdi Vigor-Mungovin belirli bir noktanın tespit edildiğini söyledi.

"Yetkililer bu noktayı işaretlemek için küçük bir plaket yapılabileceğini söyledi ki bu harika olur. Umarım memleketi Leicester'de de bir anıt yapılır".

Londra Şehri Mezarlığı'ndan konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmedi.


7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali
Rizeli'nin odun kaydırağıRizeli'nin odun kaydırağı
Kamera kayıtlarını izleyince büyük şok yaşadı!Kamera kayıtlarını izleyince büyük şok yaşadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fil adam joseph merrick mezar

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB’nin Twitter hesabında dikkat çeken gelişme!

İBB’nin Twitter hesabında dikkat çeken gelişme!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Onları görünce işine ara verdi!

Onları görünce işine ara verdi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tabloları 1600 dolara alıcı buluyor! Henüz 2 yaşında

Tabloları 1600 dolara alıcı buluyor! Henüz 2 yaşında

Rizeli'nin odun kaydırağı

Rizeli'nin odun kaydırağı

Ev arkadaşının kedisine işkence yapan kadın kamerada

Kamera kayıtlarını izleyince büyük şok yaşadı!

Yaşlı amcalar ile teyzelerin mücadelesi gülümsetti

Yaşlı amcalar ile teyzelerin mücadelesi gülümsetti

Otomobiliyle köpeğe çarptı, sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

İnsanlık ölmüş dedirten olay!

Moskova’daki uçak faciasının olası nedenleri belirlendi

Moskova’daki uçak faciasının olası nedenleri belirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.