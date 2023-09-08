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Filenin Sultanları'nın efsane kaptanı Özlem Özçelik'i bir de şimdi görün! 'Efsaneler ölmez şekil değiştirir'

08.09.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları'nın CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmalarıyla birlikte eski milli voleybolcular da gündem oldu. Eski A Milli Takım Kadın Voleybol Takımı kaptanı Özlem Özçelik de bu isimler arasında yer aldı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Özçelik'in değişimi görenleri şaşırttı.

Filenin Sultanları'nın efsane kaptanı olarak bilinen Özlem Özçelik, A Millilerin 2023 Avrupa Şampiyonu olmasıyla birlikte gündeme geldi. Şu anki kadronun eski milli takıma benzediğini söyleyen birçok kullanıcı, efsane kaptanı hatırladı.

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Efsane 2003 kadrosunda Neslihan Demir, Esra Gümüş, Natalia Hanikoğlu Bahar Mert, Esra Gümüş, Sinem Akap, Özlem Özçelik, Aysun Özbek, Mesude Kuyan, Pelin Çelik, Çiğdem Can Rasna, Gülden Kayalar, Seda Tokatlıoğlu gibi isimler yer aldı.

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O dönemde takım kaptanı olan Özlem Özçelik, daha sonrasında Eczacıbaşı'nda 7 yıl forma giydi.

'EFSANELER ÖLMEZ ŞEKİL DEĞİŞTİRİR'

Milli Takım Eski Kaptanı Özlem Özçelik, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

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2012 yılında voleybolu bırakan Özçelik, aktif voleybolu bırakmış olsa da hala voleybolla iç içe yaşıyor.

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CEV 2023 Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı tebrik ede Özçelik'in son hali görenleri şaşırttı.

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Yaş almış olsa da hala fit bir vücuda sahip olan Özçelik'e kullanıcılardan 'Efsaneler ölmez şekil değiştirir', 'Kaptan hala çok iyisin', 'Senin yerin ayrı kaptan' gibi yorumlarda bulundular.

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1 Ocak 1972 İzmir doğumlu olan Özlem Özçelik, voleybola okul yıllarında başladı. Vakıfbank Güneş Sigorta, Emlakbank ve Tuborg'dan sonra, 7 yıl Eczacıbaşı'nda oynadı.

"ŞAMPİYON ÖZLEM"

Sonra Dynamo Moscow'a transfer oldu. Daha sonra Fenerbahçe, Türk Telekom, Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynadı. "Şampiyon Özlem" olarak anılmaya başlandı. Özçelik, Eczacıbaşı'nda sayısız şampiyonluklar yaşamış, 1999 Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 3.'lük ve 4.'lük elde etmiş başarılı bir sporcudur.

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Özçelik aynı zamanda 2003 yılında Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde 2.'lik, aynı yıl yapılan Dünya Şampiyonası'nda ise 7.'liği kazanan kadronun yıldız isimlerindendir.

En son 2012-13 sezonu başında Ereğli Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Ancak 2012 Ekim ayında Ereğli Belediyespor'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshederk voleybolu bıraktı.

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