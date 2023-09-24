Filenin Sultanları'nın efsanesiydi! Natalia Hanikoğlu son görüntüsüyle şaşırttı! 'Seni unutmak mümkün mü'

Filenin Sultanları'nın efsane pasör çaprazı olarak bilinen Natalia Hanikoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Şu anki kadronun eski milli takıma benzediğini söyleyen birçok kullanıcı, efsane oyuncuyu hatırladı. Ünlü voleybolcu son görüntüsüyle hayran bıraktı.

Efsane 2003 kadrosunda Natalia Hanikoğlu, Neslihan Demir, Esra Gümüş, Bahar Mert, Esra Gümüş, Sinem Akap, Özlem Özçelik, Aysun Özbek, Mesude Kuyan, Pelin Çelik, Çiğdem Can Rasna, Gülden Kayalar, Seda Tokatlıoğlu gibi isimler yer aldı.

Rus asıllı Türk vatandaşı olan 1975 doğumlu ve 1.89 boyundaki Natalia Hanikoğlu, kariyerine Rusya'da başladı. CSKA Moskova takımında profesyonel olan Natalia, Rusya'da Odinsova, İtalya'da Ancona'da oynadıktan sonra Türkiye'de Kocaelispor'a transfer oldu.

Bu süreçte Türkiye vatandaşlığına geçen Natalia Hanikoğlu daha sonra Eczacıbaşı'nda forma giydi. Eczacıbaşı'ndan sonra Dinamo Moskova ve Beşiktaş'ta oynayan Hanikoğlu voleybola bir sene ara verdikten sonra Eczacıbaşı ile kariyerine devam etti.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Filenin Sultanları'nın efsane 2003 kadrosunda yer alan Natalia Hanikoğlu, uzun yıllardır ortalarda görünmüyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan başarılı eski voleybolcu son haliyle şaşırttı.

Voleybol menajeri Hakan Hanikoğl ile evli olan Natalia Hanikoğlu'nun iki çocuğu bulunuyor.

Başarılı voleybolcunun son halini görenler ise 'Seni unutmak mümkün mü?', 'Öldürürdün bizi be Natalia', 'Ne heyecanlı geçerdi maçlar', 'Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin' gibi yorumlarda bulundular.

Natalia Hanikoğlu son olarak Beşiktaş'ta forma giymiş ve aktif voleybolu bırakmıştı.



