Filenin Sultanları’nın VNL kadrosunu inceliyoruz

Gelin, bu muhteşem kadroyu birlikte inceleyelim! 🏐🤾🏆

Türkiye'nin gurur kaynağı, Filenin Sultanları!

Yıllar içinde kazandıkları sayısız başarı ile adlarını altın harflerle yazdırdılar. Avrupa Şampiyonası’ndan Olimpiyat Oyunları’na, Dünya Şampiyonası’ndan VNL’ye kadar birçok prestijli turnuvada boy gösterdiler.

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde (VNL) verecek.

Dev VNL Kadrosu!

Son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Millilerimizin 30 kişilik dev sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aygün, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

Gelin birde Filenin Sultanları’nın VNL 1.Hafta Kadrosu'nu yakından inceleyelim:

Zehra Güneş - Orta Oyuncu

1999 doğumlu olan Zehra, uzun boyu ve atletik yapısıyla rakiplerine korku salıyor. 197 cm boyundaki oyuncu, bloklarıyla adeta geçilmez bir duvar örüyor.

İzlerken “Aman Tanrım, bu nasıl bir blok?” dedirtiyor. Genç yaşına rağmen, büyük turnuvalarda gösterdiği performansla ülkemize başarı üstüne başarı getiriyor!

Hande Baladın - Smaçör

Hande’nin sahadaki enerjisi herkesi motive ediyor. 1997 doğumlu olan Hande, hem hücumda hem savunmada gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden. Onu izlerken adeta bir enerji patlaması yaşıyoruz! 190 cm boyuyla sahada her noktada etkili olabilen Hande, takımın gizli silahlarından biri.

Melissa Vargas - Pasör Çaprazı

24 yaşındaki Melissa Vargas, takımın yeni ve güçlü silahlarından biri. Küba asıllı oyuncu, muazzam smaç gücüyle tüm ülkeyi kendine hayran bıraktı. Onun sahaya getirdiği enerji ve hücumdaki etkinliği, takıma büyük katkı sağlıyor. Melissa’nın smaçlarını izlerken heyecandan yerimizde duramıyoruz!

Ebrar Karakurt - Smaçör

Ebrar, hem performansıyla takımın başarısına başarı katıyor, hem de renkli kişiliğiyle de takımın neşe kaynağı. 2000 doğumlu ve 196 cm boyundaki bu genç yıldız, smaçlarıyla olduğu kadar, saha dışındaki enerjisiyle de takımın moral kaynağı. Ebrar, agresif oyun tarzı ve yüksek enerjisiyle biz heyecanla maçı izleyenlere büyük keyif veriyor.

Gizem Örge - Libero

31 yaşındaki Gizem Örge, tecrübeli bir libero olarak savunma hattında önemli bir yere sahip. Gizem’in sahadaki performansı ve top çıkarma yeteneği, takımın defansını sağlamlaştırıyor. Onun sahadaki liderliği ve tecrübesi, genç oyunculara ilham veriyor.

Simge Aköz - Libero

Libero pozisyonunda oynayan Simge, sahada adeta bir savunma makinesi. 1991 doğumlu olan Simge, 168 cm boyunda olmasına rağmen, top çıkarma konusundaki yeteneği ve refleksleri ile takımın arkasındaki güvence. Simge’nin reflekslerine hayran kalmamak elde değil.

Cansu Özbay - Pasör

1996 doğumlu ve 182 cm boyundaki Cansu, VakıfBank'ta sergilediği performansla tanınıyordu. Pasör pozisyonundaki bu genç yıldızın hızlı ve dinamik oyunu, takıma taze bir enerji katıyor.

Aslı Kalaç - Orta Oyuncu

1995 doğumlu ve 185 cm boyundaki Aslı, orta hücumcu pozisyonunda takıma katkı sağlıyor. Blokları ve hücumlarıyla oyunun dengesini değiştiriyor. Onu izlerken, “İşte bu!” dememek elde değil. Sahadaki disiplini ve çalışma azmiyle genç oyunculara örnek oluyor.

Ayça Aykaç - Libero

26 yaşındaki libero Ayça Aykaç, defanstaki başarısı ve top çıkarma konusundaki ustalığı ile biliniyor. Sahada her an hazır ve tetikte olması, takımın defans hattını güçlendiriyor. Ayça, takımın savunma gücünü artıran önemli bir oyuncu.

Derya Cebecioğlu - Smaçör

20 yaşındaki Derya Cebecioğlu, takımın en genç oyuncularından biri. Gelecekte büyük başarılara imza atması beklenen Derya, her geçen gün gelişimini sürdürüyor. Sahadaki cesareti ve dinamizmi ile takımımıza katkı sağlıyor.

Tuğba İvegin - Smaçör

26 yaşındaki Tuğba İvegin, sahada harika bir performans sergiliyor. Pasör olarak oyunu kurma konusundaki yeteneği, takımın hücum gücünü artırıyor. Tuğba’nın sahadaki zekası ve çevikliği, onu geleceğin yıldızlarından biri yapıyor.

İlkin Aydın - Smaçör

24 yaşındaki, hızlı ve atik oyun tarzıyla dikkat çeken İlkin, gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacak gibi görünüyor. Onun sahadaki cesareti ve enerjisi, takıma dinamizm katıyor.

Beyza Arıcı - Orta Oyuncu

28 yaşındaki Beyza Arıcı, orta oyuncu olarak takımın savunma hattında önemli bir yere sahip. Beyza’nın blok konusundaki ustalığı ve hücumdaki etkinliği, takıma büyük katkı sağlıyor. Sahada onun bloklarını izlerken heyecanlanmamak elde değil!

Elif Şahin - Pasör

23 yaşındaki, pasör pozisyonunda oynayan Elif Şahin, oyunu kurma konusunda büyük bir yetenek. Onun sahada sergilediği hızlı ve çevik hareketler, takımın hücum gücünü artırıyor.







