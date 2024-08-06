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  4. Filenin Sultanları, Paris 2024'te yarı finalde! Zehra Güneş annesine koştu... O ana beğeni yağdı

Filenin Sultanları, Paris 2024'te yarı finalde! Zehra Güneş annesine koştu... O ana beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.08.2024 14:26
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan ve sakatlığı sebebiyle maçlara sonradan dahil olan Zehra Güneş yarı finale yükseldikleri anda annesine koştu. Zehra Güneş'i olimpiyatlarda annesi yalnız bırakmıyor.

Filenin Sultanları, Paris 2024'te yarı finalde! Zehra Güneş annesine koştu... O ana beğeni yağdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş bir süredir sakatlığı nedeniyle formasını giyemiyordu. 62 günlük sakatlık sonrası sahaya çıktığında büyük beğeni toplayan başarılı voleybolcu yarı final maçında da performansıyla adından söz ettirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer de mücadeleyi salondan izledi.

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Salonda bir isim daha vardı o da kızının her zaman destekçisi olan Zehra Güneş'in annesiydi.

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Zehra Güneş yarı final başarısının ardından annesine koşarak mutluluğunu paylaştı. O anlarda yanında olan Vargas ise bu anı selfie çekerek ölümsüzleştirdi.

Fotoğraf ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.

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Zehra Güneş
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