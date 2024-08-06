Filenin Sultanları sosyal medyayı kasıp kavurdu! 'Çin seddini ördüren Metehan'ın ruhu zuhur etti'

A Mill Kadın Voleybol takımımız 2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Çin'e geçit vermedi. Yarı finale yükselen Filenin Sultanları sosyal medyanın gündemine yerleşti.

GÖZYAŞLARI, SAKATLIKLAR, SEVİNÇ GÖSTERİLERİ...

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Hande Baladın, Gizem Örge ve Cansu Özbay sakatlık geçirdi. Hande Baladın sakatlık geçirdikten sonra maça devam etti ama gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar sosyal medyanın gündemindeydi.

Melissa Vargas'ın 42 sayılık tarihi performansı da büyük ses getirdi. İktisatçı yazar Mahfi Eğilmez, Vargas'ın başarısından övgüyle söz eden isimlerden oldu.

Filenin Sultanları'nın birbirlerine sevinç gösterileri de ilgi odağı oldu.

FİLENİN SULTANLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İşte Çin karşısındaki galibiyetle gelen yorumlardan bazıları:



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır