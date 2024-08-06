Filenin Sultanları sayı alınca İmamoğlu havalara uçtu! Çeyrek final mücadelesinde Özgür Özel ve Mansur Yavaş da tribünde

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan Türkiye'ye madalyayla dönmek için bir kez daha sahada. CHP lideri Özgür Özel ile ABB ve İBB başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da maçı tribünden coşkuyla izleyen seyirciler arasında yerini aldı.

İLK YARI 1-1

Çeyrek finalde Filenin Sultanları, Çin ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

ÜÇÜ TRİBÜNDE YAN YANA OTURDU

Bu sırada tribünlerdeki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da maçı heyecanla takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

Takımımız sayı yaptığında başkanların sevinçten havalara uçtuğu, birbirlerine 'çak' yaparak heyecanlarını paylaştığı görüldü.

Filenini Sultanları Çin karşısında galibiyet alırsa İtalya-Sırbistan galibiyle yarı final oynayacak.