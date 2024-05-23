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Filenin Sultanları yeniden parkeye çıkıyor! Önümüzdeki maç ne zaman?

23.05.2024 19:27
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Fransa ile karşılaşan millilerimiz parkeden 3-0 galip ayrılmıştı.

Filenin Sultanları yeniden parkeye çıkıyor! Önümüzdeki maç ne zaman?

"Filenin Sultanları", Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelelerinde 4 maç oynadı.

7 PUAN TOPLADIK

"Filenin Sultanları" Milletler Ligi'nde ilk haftada 7 puan toplamayı başardı. İlk maçta Japonya'ya mağlup olan milliler, sonrasında Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçti.

Üçüncü maçta İtalya'ya 3-1 yenilen Filenin Sultanları, son maçta ise Fransa'ya set vermeden 3-0 galip ayrıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ NE ZAMAN?

"Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Filenin Sultanları 2024 Voleybol Milletler Ligi

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