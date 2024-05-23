Filenin Sultanları yeniden parkeye çıkıyor! Önümüzdeki maç ne zaman?

"Filenin Sultanları", Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelelerinde 4 maç oynadı.
"Filenin Sultanları" Milletler Ligi'nde ilk haftada 7 puan toplamayı başardı. İlk maçta Japonya'ya mağlup olan milliler, sonrasında Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçti.
Üçüncü maçta İtalya'ya 3-1 yenilen Filenin Sultanları, son maçta ise Fransa'ya set vermeden 3-0 galip ayrıldı.
"Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.