Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Filipinler’de çöp atık sahasında çökme: 4 ölü, 12 yaralı

FİLİPİNLER’in Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında meydana gelen çökmede 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Filipinler’de çöp atık sahasında çökme: 4 ölü, 12 yaralı

Filipinler’in orta kesimindeki Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında önceki gün heyelan sonucu meydana gelen çökmede 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyelan sonrası bölgede kaybolan 30’dan fazla kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Sahada daha gelişmiş bir vincin kullanılması gerektiğini belirten Archival, “Yetkililer belirli bölgelerde tespit edilen yaşam belirtilerinin varlığını doğruladı, bu da dikkatli kazı çalışmalarının sürdürülmesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, itfaiye, polis ve gönüllü kurtarma ekiplerinin ağır iş makineleri kullanarak ve elle kazı yaparak operasyonları sürdürdüğünü ancak güvenlik endişeleri nedeniyle çalışmaların aralıklı olarak durdurulduğunu aktardı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldüYeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü
Türkiye'de herkes kullanıyor! Meğer o hareket küfür sayılıyormuşTürkiye'de herkes kullanıyor! Meğer o hareket küfür sayılıyormuş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Filipinler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.