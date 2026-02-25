Otobüsün içinden ceset fırladı: Korkunç görüntü Hindistan'dan!

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, bir kamyonun refüjü aşarak karşı yönden gelen yataklı yolcu otobüsüne çarptığını belirterek, çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını kaydetti.

OTOBÜSÜN İÇİNDEN SAVRULDU

Karnataka eyaletindeki feci kazanın ardından ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, yanan otobüs vinç yardımıyla kaldırıldığı sırada aracın içinden bir kişinin cansız bedeninin yola savruldu.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘can kayıplarından derin üzüntü’ duyduğunu ifade ederek, yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır