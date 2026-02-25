Mynet Trend

Otobüsün içinden ceset fırladı: Korkunç görüntü Hindistan'dan!

Hindistan’da bir kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, bir kamyonun refüjü aşarak karşı yönden gelen yataklı yolcu otobüsüne çarptığını belirterek, çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını kaydetti.

Otobüsün içinden ceset fırladı: Korkunç görüntü Hindistan dan! 1

OTOBÜSÜN İÇİNDEN SAVRULDU

Karnataka eyaletindeki feci kazanın ardından ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, yanan otobüs vinç yardımıyla kaldırıldığı sırada aracın içinden bir kişinin cansız bedeninin yola savruldu.

Otobüsün içinden ceset fırladı: Korkunç görüntü Hindistan dan! 2

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘can kayıplarından derin üzüntü’ duyduğunu ifade ederek, yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA

