Filistin'deki İsrail katliamına tepki gösterdi! Portekiz basını, Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine taşıdı: 'Katliam durmalı!'

Benfica'da oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, İsrail saldırıları altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına dair yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük bir etki yarattı. Aktürkoğlu’nun bu paylaşımı, uluslararası alanda destek bulurken, Portekiz basınında da geniş bir şekilde yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımıyla ilgili Portekiz medyasında çıkan haberler şöyle:

RECORD: AKTÜRKOĞLU, FİLİSTİN'DEKİ 'KATLİAMA' SON VERİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

"Kerem Aktürkoğlu, Filistin'i sarsan savaştan hâlâ kaygılı ve mutsuz. Benficalı oyuncu, sosyal medyadaki mesajlarıyla şunu soruyor: "Her şey yolundaymış gibi yaşamaya devam etmek nasıl mümkün olabilir?"

A BOLA: AKTÜRKOĞLU İSRAIL-FILISTIN ÇATIŞLMASINI ANLATTI: ''SESSİZ KALAMAM''

"Benfica oyuncusu Gazze'deki savaşa değinerek "katliam sona ermeli" dedi."

O JOGO: FILISTIN HAKKINDA KONUŞTU: ''KATLİAM SON BULMALI''

"Benfica ve Türk milli takımının forveti Kerem Aktürkoğlu, Filistin'de yaşananların ciddiyetini anlatan bir mesaj yazarak İsrail ile çatışmaya son verilmesi çağrısında bulundu."

MAIS FUTEBOL: AKTÜRKOĞLU'NDAN FILISTIN'DEKİ 'ÇOCUK VE SİVİL KATLAİMINA' YÖNELİK ÇAĞRI

"Kerem Aktürkoğlu, Filistin'de ve özellikle Gazze Şeridi'nde yıkıcı etkileri olan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın sona ermesi için sosyal medyadan bir çağrı yazdı. Benficalı kanat oyuncusu, "çocukların ve sivillerin maruz kaldığı bir katliam" ve "yok edilmek üzere olan bir ulus" olduğu konusunda uyarıyor."

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!"