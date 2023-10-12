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Filistinli model Gigi Hadid gündem oldu! "Tek bir Yahudi'nin bile..."

12.10.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Filistin asıllı ünlü süper model Bella Hadid'in kendi gibi model ablası Gigi Hadid İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan günler sonra sessizliğini bozdu. Model Hadid açıklamasında "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" dedi

Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşananlara dair sosyal medyada paylaşımda bulundu. "Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte" diye söze başlayan Hadid devamında şunları söyledi:

"Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor."

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MASUM SİVİLLERE DİKKAT ÇEKTİ

"Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini belirterek, onlarca yıldır devam eden acı verici misilleme döngüsünün Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtti.

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"Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" diyen süper model, "Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır, ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir" ifadesini kullandı.

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Hadid, mesajını, "Sözlerimin hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama her zaman masum hayatların güvenliği için dua ediyorum" diye bitirdi.

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