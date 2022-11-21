Film gibi hikaye: Ailesi tarafından 1 yıl boyunca bir odaya kapatılıp aç susuz bırakıldı! Tişörtleri birbirine bağlayıp...

18 yaşındaki talihsiz kızın, yiyecek ve su almak için ailesiyle yaşadığı evinden kısa süreliğine kaçtıktan sonra odasına geri döndüğünü gösteren şoke edici bir video ortaya çıktı. Görüntülerin ardından alarma geçen polisler, genç kızın annesi Addy Gonzales ve büyükanne Maria Pasarin tarafından uzun süredir yatak odasına kapatıldığını ortaya çıkardı.

KOMŞUSU FARK ETTİ

Bir yılı aşkın süredir devam ediyor olabileceği tahmin edilen bu süreçte, kimliği belirlenemeyen kıza sadece çok az miktarda yiyecek verildiği ve tuvalete ihtiyacını gidermek için sadece bir kovası olduğu ortaya çıktı. Olay, kızın yiyecek ve su bulmak için bir komşunun arka bahçesine girdiği anların ev sahibi tarafından kayda alınması üzerine ortaya çıktı.

SUSUZ BIRAKILMIŞTI

Olayın ortaya çıkmasıyla, genç kızın annesi ve büyükannesi ve ayrıca aileyle ilişkisinin ne olduğu henüz bilinmeyen Daniel Omezcua adındaki bir adam çocuk istismarı ile suçlanarak gözaltına alındı. Olayın ardından ifade veren komşu, genç kızın kendisine çarşaf kullanarak ve kıyafetleri birbirine bağlayarak aşağı indiğini ve ayrıca bir hortumdan su içtiğinin söylediğini bildirdi.

''KİMSE BANA İNANMAYACAK

Komşu, genci polisi aramaya teşvik etti ancak o "Kimse bana inanmayacak" dedi. Gördüklerinden endişe duyan başka bir komşu, gencin yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ancak o sadece, beton bir duvarı aşıp yatak odasına geri dönmek için kullanmayı planladığı bir merdiveni işaret etti. Komşuları yine de polisi aramaktan geri durmadılar ve memurların olay yerine ulaşmasıyla kısa sürede anne, büyükanne ve Omezcua tutuklandı.

