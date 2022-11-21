Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Film gibi hikaye: Ailesi tarafından 1 yıl boyunca bir odaya kapatılıp aç susuz bırakıldı! Tişörtleri birbirine bağlayıp...

Film gibi hikaye: Ailesi tarafından 1 yıl boyunca bir odaya kapatılıp aç susuz bırakıldı! Tişörtleri birbirine bağlayıp...

21.11.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Kasım'da ABD'nin Kuzey Las Vegas kentinde bir gencin merdivenle odasına tırmanmaya çalışırken görülmesinin ardından ortaya çıkan hikaye herkesi şaşkına çevirdi. 18 yaşındaki genç kızın ailesi tarafından neredeyse 1 yıl boyunca bir odada kilitli tutulduğu ve aç susuz bırakıldığı anlaşıldı.

Film gibi hikaye: Ailesi tarafından 1 yıl boyunca bir odaya kapatılıp aç susuz bırakıldı! Tişörtleri birbirine bağlayıp...

18 yaşındaki talihsiz kızın, yiyecek ve su almak için ailesiyle yaşadığı evinden kısa süreliğine kaçtıktan sonra odasına geri döndüğünü gösteren şoke edici bir video ortaya çıktı. Görüntülerin ardından alarma geçen polisler, genç kızın annesi Addy Gonzales ve büyükanne Maria Pasarin tarafından uzun süredir yatak odasına kapatıldığını ortaya çıkardı.

KOMŞUSU FARK ETTİ

1_JS283911164

Bir yılı aşkın süredir devam ediyor olabileceği tahmin edilen bu süreçte, kimliği belirlenemeyen kıza sadece çok az miktarda yiyecek verildiği ve tuvalete ihtiyacını gidermek için sadece bir kovası olduğu ortaya çıktı. Olay, kızın yiyecek ve su bulmak için bir komşunun arka bahçesine girdiği anların ev sahibi tarafından kayda alınması üzerine ortaya çıktı.

SUSUZ BIRAKILMIŞTI

2_JS283911168

Olayın ortaya çıkmasıyla, genç kızın annesi ve büyükannesi ve ayrıca aileyle ilişkisinin ne olduğu henüz bilinmeyen Daniel Omezcua adındaki bir adam çocuk istismarı ile suçlanarak gözaltına alındı. Olayın ardından ifade veren komşu, genç kızın kendisine çarşaf kullanarak ve kıyafetleri birbirine bağlayarak aşağı indiğini ve ayrıca bir hortumdan su içtiğinin söylediğini bildirdi.

''KİMSE BANA İNANMAYACAK

1_JS283911171

Komşu, genci polisi aramaya teşvik etti ancak o "Kimse bana inanmayacak" dedi. Gördüklerinden endişe duyan başka bir komşu, gencin yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ancak o sadece, beton bir duvarı aşıp yatak odasına geri dönmek için kullanmayı planladığı bir merdiveni işaret etti. Komşuları yine de polisi aramaktan geri durmadılar ve memurların olay yerine ulaşmasıyla kısa sürede anne, büyükanne ve Omezcua tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdiDünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi
Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Arkasını dönünce...Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Arkasını dönünce...
Otel odasında ölü bulunmuştu! 24 saat önce çırılçıplak dayak yemişOtel odasında ölü bulunmuştu! 24 saat önce çırılçıplak dayak yemiş
Anahtar Kelimeler:
abd istismar

En Çok Okunan Trend Haberler

Acı içinde bağırdı! Seslere koşan gardiyanlar şoke oldu

Acı içinde bağırdı! Seslere koşan gardiyanlar şoke oldu

Şoke eden üçlü ilişki itirafı! “Nerede, ne yaptığını biliyorum!”

Şoke eden üçlü ilişki itirafı! “Nerede, ne yaptığını biliyorum!”

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Çırılçıplak soyunup vücudunu boyuyor! “Buna bayılıyorlar"

Çırılçıplak soyunup vücudunu boyuyor! “Buna bayılıyorlar"

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.