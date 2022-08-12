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Film gibi olay! Kazdığı tünel başına yıkılınca her şey ortaya çıktı

12.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen olay gündem oldu. Bir banka soygunu için kazıldığı iddia edilen bir tünelin çöktüğü olayda, caddenin ortasında dev bir çukur oluştu. Tüneli kazan kişi olduğu tahmin edilen ve enkazın altında kalan tünelde sıkışan adam, sekiz saatlik bir operasyonun ardından kurtarıldı.

Film gibi olay! Kazdığı tünel başına yıkılınca her şey ortaya çıktı

İtalya'da akıllara zarar bir olay yaşandı. Asfalt yolda meydana gelen çökmenin ardından yerin altında bir tünel kazıldığı fark edildi. Yardım çığlığı duyulunca birinin enkazın altında kaldığı anlaşıldı. Olayın ardından yapılan araştırmalar, tünelin bir soygun için kazıldığını ve enkazın altında kalan kişinin de soygunculardan biri olduğunu ortaya çıkardı.

ÇUKUR OLUŞTU

Vatikan yakınlarındaki 11. Innocenzo Caddesi'nde asfalt yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık altı metre derinliğinde bir çukur oluşan yolun altına bir tünel kazıldığı ortaya çıktı ancak yolun enkazıyla birlikte tünel tıkanmıştı.

ÇIĞLIK DUYDULAR

Birden enkazın altından yardım çığlıkları geldiği fark edildi. Bir yol işçisinin enkazın altında kaldığını düşündüler ve onu kurtarmak için itfaiye de dahil yaklaşık 30 kişilik bir kurtarma ekibi çağırdılar.

SEKİZ SAAT SÜRDÜ

Kurtarma görevlileri, adamı enkazın altından çıkarabilmek için paralel bir tünel kazdı ve bu esnada ona oksijen ve sıvı gıda desteği sağlandı. Sekiz saat kadar süren zorlu bir operasyonun ardından kurtarılan adam yaralı bir halde hastaneye kaldırıldı.

BANKAYA DOĞRU İLERLİYORDU

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Yapılan incelemelerde, boş bir mağazadan başlayan tünelin bir banka yakınlarına ilerlediği keşfedildi. Çete üyesi oldukları tahmin edilen 3 kişi gözaltına alınarak sorgulandı.

SOYGUN İHTİMALİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ansa haber ajansı çetenin, İtalya'da tatil dönemi olması nedeniyle şehirlerin büyük oranda boşalmış olmasından istifade ederek gelecek hafta sonunda bir banka soygunu yapmayı planladığı ihtimali üzerine düşünüldüğünü açıkladı.

SESLER DUYDULAR

La Repubblica gazetesine konuşan mahalle sakinleri ise, son haftalarda bölgede çok sayıda soygun yaşandığını söylediler. Mahallelilerden biri de, tünelin girişinin bulunduğu boş mağazadan günlerdir akşam saatlerinde inşaat çalışmasına benzer sesler geldiğini anlattı.

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Roma
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