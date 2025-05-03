Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Film gibi tesadüf! Kızını istemeye gelince gerçek ortaya çıktı! Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki!

Eskişehir'de 40 yıldır ebe olan ve 3 bin doğumda görev alan 62 yaşındaki Nilüfer Doğumsel, kızı ile evlenen damadının 31 yıl önce eline doğduğunu kız isteme merasiminde ortaya çıktı. Nilüfer hemşire olayı dünürünün "Beni sen doğurttun" sözleri sonrası hatırladı.

Film gibi tesadüf! Kızını istemeye gelince gerçek ortaya çıktı! Düğün öncesi damat öyle birisi çıktı ki!
Jale Uslu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli 62 yaşındaki ebe Nilüfer Doğumsel, meslekte 40'ıncı yılını çalışıyor. 2023 yılında emekli olmaya karar veren fakat 2 gün sonra hastaneye eşini muayene ettirmek için getirdiğinde bu kararından vazgeçen Doğumsel, meslek hayatı boyunca 3 binden fazla doğumu gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

kaynanasinin-eline-dogdugunu-kiz (1)

31 YIL ÖNCE ANNESİNİN ELİNE DOĞAN ADAMLA EVLİ

Geçen sene Nilüfer Doğumsel kızı, 29 yaşındaki Dilara, erkek arkadaşı 31 yaşındaki Gökhan Güngör'ün kendisini istemeye geleceğini ailesine bildirdi. Kısa süre sonra gerçekleşen kız isteme merasiminde damadın annesi 67 yaşında Seviye Kızılırmak, dünürü Nilüfer Doğumsel'i bir yerden tanıdığını fark etti. Daha sonra Seviye Kızılırmak, Nilüfer Doğumsel'in oğlu Gökhan Güngör'ün doğumunda ebe olarak yer aldığını hatırladı. İlginç tesadüf sonrasında 31 yaşındaki Gökhan Güngör'ün şu anda kaynanası olan Nilüfer Doğumsel'i eline doğduğu anlaşıldı. Dilara Güngör yaklaşık 1 yıldır, 31 yıl önce annesinin eline doğan Gökhan Güngör ile evli.

kaynanasinin-eline-dogdugunu-kiz (1)

"DÜNÜRÜMÜN DOĞUMUNU YAPTIRMIŞIM"

Nilüfer Doğumsel konuyla alakalı, "Meslekte 40'ıncı yılımı çalışıyorum. Çalışma hayatımda pek çok olay yaşadım, güzel hatıralarımız var. Bunlardan bir tanesi de şuydu; kızımı bu yaz evlendirdik ve düğününü yaptık. Tabii düğünden önce de bir tanışma faslı oldu dünürlerle. Tanışma sırasında dünür beni hemen hatırladı, dedi ki, 'Sen damadının hem ebe annesi hem cici annesi oldun'. Nasıl yani dedim, meğer ben dünürümün doğumunu yaptırmışım. Kadıncağız da sağ olsun beni 30 yıldır unutmamış, bu şekilde bana da hatırlatmış oldu. Tabii benim her birini hatırlamam mümkün değil çünkü 3 binden fazla doğuma girdim, ama doğum yapan gebeler ebelerini mutlaka hatırlıyorlar. Bunu öğrenince hem çok sevindik hem de çok şaşırdık, yıllardır düşünemediğin şey başına gelmiş oluyor. Tesadüfün bu kadarı dedik, güzel bir hatıra olarak kaldı bizim için. Şimdi ben damadımın hem ebe annesiyim hem de cici annesiyim ama o genelde bana ebe anne diyor" dedi.

buyuk-tesaduf-istemede-ortaya-ci

DİLEKÇE VERMESİNE RAĞMEN KARARINDAN DÖNDÜ

Öte yandan meslek aşkından da bahseden Nilüfer Doğumsel, şöyle konuştu: "2 sene önce evden ve çocuklardan çok baskı oldu 'Emekli ol' diye, ben de dilekçeyi verdim, dilekçemin onayı geldi. Ama bu arda evde çok fazla sıkıldım, zamansız bir şekilde dilekçemi verdiğimi düşündüm. Eşim de o dönem fizik tedaviye geliyordu buraya. Gece karar verdim, sabah formamı giyip buraya geldim. Tam da emeklilik için imzamı atmama 1 hafta kadar bir süre vardı. Sabah eşimle geldik, tabii bana hiçbir şey sormadı belli ki işi vardır diye düşünerek. Gidip müdürlerimle konuştum, onlar da çok sevindiler, zaten üstümde formam da vardı öyle olunca ben tekrar başladım. Eşim aradı 'Hadi gidiyoruz' diye, ben dedim ki 'Sen git ben kalıyorum, işe geri başladım' dedim. O da tabii sinir oldu ama gülmeye başladı, en sonunda dedi ki 'Ne halin varsa gör, senin hakkından gelinmez' dedi. Her zaman konforlu bir çalışma hayatım oldu benim. Hiçbir zaman idarecilerle sıkıntı yaşamadım, hastalarla da diyaloğum çok iyiydi. 40'ıncı yılımı çalışıyorum ve kesinlikle bir daha dünyaya gelsem yine ebe olarak çalışırım, mesleğimi o kadar çok seviyorum." (İHA)

Ekran görüntüsü 2025-05-03 161913

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
53 yıl önce fırlatılmıştı! Dünya'ya düşecek...53 yıl önce fırlatılmıştı! Dünya'ya düşecek...
20 yıl boyunca kendine enjekte etti! Sonunda bakın ne üretti! 700'den fazla kez...20 yıl boyunca kendine enjekte etti! Sonunda bakın ne üretti! 700'den fazla kez...

Anahtar Kelimeler:
doğum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Kulisleri hareketlendirecek sözler! Yeni ittifak açıklaması

Kulisleri hareketlendirecek sözler! Yeni ittifak açıklaması

Film gibi tesadüf! İsteme töreninde ortaya çıktı! Damat öyle birisi çıktı ki...

Film gibi tesadüf! İsteme töreninde ortaya çıktı! Damat öyle birisi çıktı ki...

20 yıl boyunca kendine enjekte etti! Sonunda bakın ne üretti! 700'den fazla kez...

20 yıl boyunca kendine enjekte etti! Sonunda bakın ne üretti! 700'den fazla kez...

Elektrik krizi ortaya çıkardı! 3 kardeş yıllarca esir tutulmuş!

Elektrik krizi ortaya çıkardı! 3 kardeş yıllarca esir tutulmuş!

En ölümcül 10 hayvan açıklandı! Şaşırtan liste..

En ölümcül 10 hayvan açıklandı! Şaşırtan liste..

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.