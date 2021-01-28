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Film uyarlamalarında kitaplarındaki görüntülerinde değişiklik yapılan 10 karakter!

Seray Üstün Seray Üstün 28.01.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Film uyarlamalarında kitaplarındaki görüntülerinde değişiklik yapılan 10 karakter!

Kitapları okuduğunuzda mutlaka kafanızın içinde bir karakterlerle ilgili görsel oluşur. Çoğu zaman bu kitaplar beyaz perdeye uyarlandığında oluşturduğunuz karakterlerin büyüsü kaybolur. İşte sizler için filmlerinde kitaplarda anlatıldığından farklı görünen karakterleri derledik...

Bir kitabı okuduğunuzda adeta anlatılan olayın içindeymiş gibi kendinizi kaptırdığınızı biliyoruz. Kitaptaki her bir karakter iyi ya da kötü yönleriyle sizin için özel bir noktaya gelir. Hele ki en sevdiğiniz kitabın beyaz perdeye uyarlanacağını öğrendiğinizde zihninizde canlandırdığınız karakterlere hangi oyuncuların nefes olacağını merak ettiğinize eminiz. Kimi zaman kast tam sizin istediğiniz gibi olurken kimi zamanda hayal kırıklığını da beraberinde getirir. Filmlerde kitaplarda anlatıldığından biraz daha farklı görünen karakterleri sizler için araştırdık ve derledik. Kimileri arasındaki fark oldukça belirsizken kimileri de “Yok artık!” demenize neden olacak! İşte filmlerde kitaplarda anlatıldığından daha farklı gözüken karakterler…

TRIS PRIOR-UYUMSUZ

TRIS

Uyumsuz kitabının ana karakteri Tris Prior’un kitapta gözleri giri renkteydi. Aynı zamanda bu filmde yer alan oyuncuların birçoğu kitapta anlatılan karakterlerinden oldukça uzaktı. Tris filmde romanla kıyaslandığında Four’a çok bağımlı olduğu için özgürlükten uzak bir imaj çizdi.

ANNABETH CHASE- PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR

annabeth

Yunan tanrısı Athena’nın kızı Annabeth Chase, kitaplarda oldukça farklı anlatılıyor. Kendisinden kitapta sarışın ve gri gözlü olarak bahsediliyor.

JACK REACHER

JACK REACHER

Jack filmlerinde Jack’i canlandıran kişi Tom Cruise’du. Ancak filmin hayranları Jack karakterinin tıpkı James Bond gibi daha heybetli olması gerektiğini düşünüyordu. Hatta birçok kişi bu rol için Henry Cavill’in daha uygun olduğunu dahi söylüyordu.

BELLA SWAN- TWILIGHT

BELLA SWAN

Filmindekinin aksine romanda anlatılan Bella karakterinin daha yuvarlak yüz hatları vardı. Düz saçları ve pembe yanaklarıyla Bella karakteri için serinin yazarı Stephenie Meyer, Emily Browning’i önermişti.

JORDAN BAKER- THE GREAT GATSBY

jordan baker

F.Scott Fitzgerald’ın romanından uyarlanan The Great Gatsby hala popülerliğini koruyan kült filmlerden biri olarak kabul ediliyor. 1974 ve 2013 yılllarında çekilen versiyonlarındaki Jordan karakteri ise izleyicisini şaşırtmayı başardı.

WIILY WONKA-CHARLIE’NİN ÇİKOLATA FABRİKASI

WİLLY WONKA

Charlie’nin Çikolata Fabrikası, daha önce iki kez sinemaya uyarlandı. Johhny Depp’in canlandırdığı Willy Wonka, hafızalara kazınmış olsa da asıl Willy Wonka’nın 1971’de Gene Wilder’ın hayat verdiği karaktere daha çok benzediğini söylemeliyiz.

EDWARD CULLEN-TWILIGHT

EDWARD CULLEN

Soğuk prens Edward Cullen’ın kahverengi saçlara değil, kumral saçlara sahip olması gerekiyordu. Ek olarak göz renginin de sürekli olarak değişmesi gerekiyordu ancak bu detayı filmlerde pek de göremedik.

TIGER LILY- PETER PAN

PETER PAN

Peter Pan, birçok kez sinemaya uyarlanan hikayelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hikayede ve Disney filmlerinde Neverland’in yerliler, Amerika’nın yerlileri gibi görünüyordu. Ancak 2015 yapımı Pan filminde Tiger Lily’nin Rooney Mara tarafından farklı bir görüntüde canlandırıldığını belirtmemiz gerekir.

GINNY WEASLEY- HARRY POTTER

HARRY POTTER

Harry Potter kitaplarında Ginny karakterinin daha aktif bir rolü olduğunu görüyoruz. Serinin ilk filmlerinde pek yer verilmeyen Ginny karakteri romanda daha enerjik ve konuşkan bir kız olarak betimleniyor. Bu kişilik özelliklerinin yanında bir Weasley olduğu için Ginny karakterinin saçlarının daha parlak kızıl olması gerekiyor. Bir de kitap ve filmi ayıran en temel nokta ise Ginny’in çilleri...

NICK FURY- MARVEL

NICK FRUVEL

Fury, orijinal çizgi romanlarda beyaz tenli bir karakter olarak okuyucusunun karşısına çıkıyordu. Ancak Samuel L. Jackson’ın başarısı, çizgi romanda radikal bir değişikliğe yol açtı. O noktadan sonra ise Fury, Jackson’ın görünüşüne uygun bir şekilde çizilmeye başlandı.

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