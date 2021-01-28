Film uyarlamalarında kitaplarındaki görüntülerinde değişiklik yapılan 10 karakter!

Bir kitabı okuduğunuzda adeta anlatılan olayın içindeymiş gibi kendinizi kaptırdığınızı biliyoruz. Kitaptaki her bir karakter iyi ya da kötü yönleriyle sizin için özel bir noktaya gelir. Hele ki en sevdiğiniz kitabın beyaz perdeye uyarlanacağını öğrendiğinizde zihninizde canlandırdığınız karakterlere hangi oyuncuların nefes olacağını merak ettiğinize eminiz. Kimi zaman kast tam sizin istediğiniz gibi olurken kimi zamanda hayal kırıklığını da beraberinde getirir. Filmlerde kitaplarda anlatıldığından biraz daha farklı görünen karakterleri sizler için araştırdık ve derledik. Kimileri arasındaki fark oldukça belirsizken kimileri de “Yok artık!” demenize neden olacak! İşte filmlerde kitaplarda anlatıldığından daha farklı gözüken karakterler… TRIS PRIOR-UYUMSUZ Uyumsuz kitabının ana karakteri Tris Prior’un kitapta gözleri giri renkteydi. Aynı zamanda bu filmde yer alan oyuncuların birçoğu kitapta anlatılan karakterlerinden oldukça uzaktı. Tris filmde romanla kıyaslandığında Four’a çok bağımlı olduğu için özgürlükten uzak bir imaj çizdi.

ANNABETH CHASE- PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR Yunan tanrısı Athena’nın kızı Annabeth Chase, kitaplarda oldukça farklı anlatılıyor. Kendisinden kitapta sarışın ve gri gözlü olarak bahsediliyor. JACK REACHER Jack filmlerinde Jack’i canlandıran kişi Tom Cruise’du. Ancak filmin hayranları Jack karakterinin tıpkı James Bond gibi daha heybetli olması gerektiğini düşünüyordu. Hatta birçok kişi bu rol için Henry Cavill’in daha uygun olduğunu dahi söylüyordu. BELLA SWAN- TWILIGHT Filmindekinin aksine romanda anlatılan Bella karakterinin daha yuvarlak yüz hatları vardı. Düz saçları ve pembe yanaklarıyla Bella karakteri için serinin yazarı Stephenie Meyer, Emily Browning’i önermişti. JORDAN BAKER- THE GREAT GATSBY F.Scott Fitzgerald’ın romanından uyarlanan The Great Gatsby hala popülerliğini koruyan kült filmlerden biri olarak kabul ediliyor. 1974 ve 2013 yılllarında çekilen versiyonlarındaki Jordan karakteri ise izleyicisini şaşırtmayı başardı. WIILY WONKA-CHARLIE’NİN ÇİKOLATA FABRİKASI Charlie’nin Çikolata Fabrikası, daha önce iki kez sinemaya uyarlandı. Johhny Depp’in canlandırdığı Willy Wonka, hafızalara kazınmış olsa da asıl Willy Wonka’nın 1971’de Gene Wilder’ın hayat verdiği karaktere daha çok benzediğini söylemeliyiz.