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Harry Potter film serisinden Game Of Thrones dizisine geçiş yapan 10 oyuncu

Seray Üstün Seray Üstün 26.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Harry Potter film serisinden Game Of Thrones dizisine geçiş yapan 10 oyuncu

“Harry Potter” ve “Game of Thrones“ fantastik türde yapımlar olsa da aslında birbirlerinden tamamen başka dünyaları ifade eder. Ama her ikisinde de rol alan aktörler sayesinde iki yapımda gönlümüzde ortak bir payda da buluşmayı başardı. Tonks ve Osha karakterlerine hayat veren Natalia Tena gibi aktörlerden bazılarını tanıyor olsanız da diğerleri gerçekten sizi şaşırtabilir. Sizin için her iki seride de rol alan 10 aktörü derledik.

Harry Potter dünya genelinde popülerliğe kavuşan oldukça büyük ses getiren bir film serisidir. Aynı şekilde Game Of Thrones da yayınlandığı her bölümden sonra sosyal medyanın gündemine oturmayı başarmıştı. En çok konuşulan yapımların arasında yer almanın yanı sıra bu iki serinin bir ortak noktası daha var. Bu da yapımların kadrolarında yer alan oyuncular... Sizlere her iki seride de rol alan 10 oyuncuyu mercek altına aldık.

MICHELLE FAIRLEY

Mıchelle

Michelle Fairley "Ölüm Yadigarları"nda Hermione'nin annesi olarak karşımızdaydı. GoT hayranları ise onu cesur anne Catelyn Strak olarak tanıdı.

NATALIE TENA

NATALIA

Natalia Tena "Harry Potter" serisinde Nymphadora Tonks rolündeydi. Taht Oyunları'ndaysa, ilk sezonda korkusuz yabani Osha rolüyle ekrandaydı. 4. ve 5. sezon süresince kendisi ve Rickon ortalıkta yoktu. 6. sezonda geri döndü ancak Ramsay Bolton'ı bıçaklamaya çalışırken öldürüldü.

DAVID BRADLEY

David Bradley,

David Bradley, Argus Filch karakterini canlandırmıştı ve Hogwarts'ın pek sevimsiz müstahdemi olarak biliniyor. Westeros'taysa Walder Frey olarak Frey ailesinin kötü lideri rolünde yerini aldı.

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CIARAN HINDS

CIARAN HINDS

"Harry Potter" filminde Albus'un erkek kardeşi Aberforth Dumbledore rolündeydi. Hayranları onu Taht Oyunları'ndaki "Duvarın Ötesindeki Kral", Mance Rayder olarak tanırlar.

FREDDIE STOMA

FREDDIE STOMA

Freddie Stroma Harry Potter’da biraz gıcık edici Cormac McLaggen karakterini üstlenmişti. Hatta Profesör Slughorn'un yılbaşı partisinde Hermione'yi gıcık edip duruyordu. GoT’ta ise, 6. sezonda Sam'in erkek kardeşi Dickon Tarly rolüyle izleyicinin karşısına çıktı.

JULIAN GLOVER

julian glover

Julian Glover’ı Harry Potter sahnesinde hatırlamanız pek mümkün olmayabilir. Çünkü dev örümcek Aragog’un sesi olarak karşımıza çıkmıştı. Taht Oyunları'nda Ulu Üstat Pycelle olarak dizinin hayranlarıyla buluştu.

NICHOLAS BLANE

nicolas

Nicholas Blane, "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı"nda ekrana geldi. Karakterinin adı Bob'tu. Kendisi Sihir Bakanlığı'nda Arthur Weasley'le çalışıyordu. "Game of Thrones"ta Qarth'ı yöneten "13"ten biri olarak Baharat Kral'ı oynadı.

BROSON WEBB

BROSON WEBB

Bronson Webb "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı"nda bir Slytherin öğrencisi ve Draco Malfoy'un arkadaşıydı. GoT’ta ise Webb "Duvarın Savunucuları"ndan biri olarak Will karakterindeydi. "Ak Gezenler"den kaçayım derken, yoldaşlarını terk ettiği için Ned Stark'ın gazabına uğradı.

RALPH INESON

raply

Ralph Ineson, Amycus Carrow karakteriyle üç "Harry Potter" filminde bir "Ölüm Yiyen"di. GoT’ta Greyjoy mensubu bir akncı olan Dagmer Cleftjaw'du.Ancak Theon'a Kış Tepesi'nde ihanet etmesiyle ve Üstat Luwin'i bıçaklamasıyla Ramsay Snow'un sadist cezasının kurbanı oldu ve derisi yüzülerek can verdi.

SALLY MORTEMORE

sally

Sally Mortemore "Sırlar Odası"nda Hogwarts'taki kütüphane sorumlusu Irma Pince'ti. Taht Oyunları'nın 6. sezonunda Braavos halkından bir karakterdi.

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