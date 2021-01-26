Harry Potter film serisinden Game Of Thrones dizisine geçiş yapan 10 oyuncu

Harry Potter dünya genelinde popülerliğe kavuşan oldukça büyük ses getiren bir film serisidir. Aynı şekilde Game Of Thrones da yayınlandığı her bölümden sonra sosyal medyanın gündemine oturmayı başarmıştı. En çok konuşulan yapımların arasında yer almanın yanı sıra bu iki serinin bir ortak noktası daha var. Bu da yapımların kadrolarında yer alan oyuncular... Sizlere her iki seride de rol alan 10 oyuncuyu mercek altına aldık.
Michelle Fairley "Ölüm Yadigarları"nda Hermione'nin annesi olarak karşımızdaydı. GoT hayranları ise onu cesur anne Catelyn Strak olarak tanıdı.
Natalia Tena "Harry Potter" serisinde Nymphadora Tonks rolündeydi. Taht Oyunları'ndaysa, ilk sezonda korkusuz yabani Osha rolüyle ekrandaydı. 4. ve 5. sezon süresince kendisi ve Rickon ortalıkta yoktu. 6. sezonda geri döndü ancak Ramsay Bolton'ı bıçaklamaya çalışırken öldürüldü.
David Bradley, Argus Filch karakterini canlandırmıştı ve Hogwarts'ın pek sevimsiz müstahdemi olarak biliniyor. Westeros'taysa Walder Frey olarak Frey ailesinin kötü lideri rolünde yerini aldı.
"Harry Potter" filminde Albus'un erkek kardeşi Aberforth Dumbledore rolündeydi. Hayranları onu Taht Oyunları'ndaki "Duvarın Ötesindeki Kral", Mance Rayder olarak tanırlar.
Freddie Stroma Harry Potter’da biraz gıcık edici Cormac McLaggen karakterini üstlenmişti. Hatta Profesör Slughorn'un yılbaşı partisinde Hermione'yi gıcık edip duruyordu. GoT’ta ise, 6. sezonda Sam'in erkek kardeşi Dickon Tarly rolüyle izleyicinin karşısına çıktı.
Julian Glover’ı Harry Potter sahnesinde hatırlamanız pek mümkün olmayabilir. Çünkü dev örümcek Aragog’un sesi olarak karşımıza çıkmıştı. Taht Oyunları'nda Ulu Üstat Pycelle olarak dizinin hayranlarıyla buluştu.
Nicholas Blane, "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı"nda ekrana geldi. Karakterinin adı Bob'tu. Kendisi Sihir Bakanlığı'nda Arthur Weasley'le çalışıyordu. "Game of Thrones"ta Qarth'ı yöneten "13"ten biri olarak Baharat Kral'ı oynadı.
Bronson Webb "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı"nda bir Slytherin öğrencisi ve Draco Malfoy'un arkadaşıydı. GoT’ta ise Webb "Duvarın Savunucuları"ndan biri olarak Will karakterindeydi. "Ak Gezenler"den kaçayım derken, yoldaşlarını terk ettiği için Ned Stark'ın gazabına uğradı.
Ralph Ineson, Amycus Carrow karakteriyle üç "Harry Potter" filminde bir "Ölüm Yiyen"di. GoT’ta Greyjoy mensubu bir akncı olan Dagmer Cleftjaw'du.Ancak Theon'a Kış Tepesi'nde ihanet etmesiyle ve Üstat Luwin'i bıçaklamasıyla Ramsay Snow'un sadist cezasının kurbanı oldu ve derisi yüzülerek can verdi.
Sally Mortemore "Sırlar Odası"nda Hogwarts'taki kütüphane sorumlusu Irma Pince'ti. Taht Oyunları'nın 6. sezonunda Braavos halkından bir karakterdi.
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