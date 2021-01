Harry Potter film serisinden Game Of Thrones dizisine geçiş yapan 10 oyuncu

Harry Potter dünya genelinde popülerliğe kavuşan oldukça büyük ses getiren bir film serisidir. Aynı şekilde Game Of Thrones da yayınlandığı her bölümden sonra sosyal medyanın gündemine oturmayı başarmıştı. En çok konuşulan yapımların arasında yer almanın yanı sıra bu iki serinin bir ortak noktası daha var. Bu da yapımların kadrolarında yer alan oyuncular... Sizlere her iki seride de rol alan 10 oyuncuyu mercek altına aldık.

MICHELLE FAIRLEY

Michelle Fairley "Ölüm Yadigarları"nda Hermione'nin annesi olarak karşımızdaydı. GoT hayranları ise onu cesur anne Catelyn Strak olarak tanıdı.

NATALIE TENA

Natalia Tena "Harry Potter" serisinde Nymphadora Tonks rolündeydi. Taht Oyunları'ndaysa, ilk sezonda korkusuz yabani Osha rolüyle ekrandaydı. 4. ve 5. sezon süresince kendisi ve Rickon ortalıkta yoktu. 6. sezonda geri döndü ancak Ramsay Bolton'ı bıçaklamaya çalışırken öldürüldü.

DAVID BRADLEY

David Bradley, Argus Filch karakterini canlandırmıştı ve Hogwarts'ın pek sevimsiz müstahdemi olarak biliniyor. Westeros'taysa Walder Frey olarak Frey ailesinin kötü lideri rolünde yerini aldı.