Filmartı'nın vizyona girecek 2020 filmleri açıklandı

Çetinkol, konuşmasında son yıllarda Türk izleyicisinin izleme oranlarına da değinerek, "Türkiye'deki sinemalarda 2018 ve 2019'da seyirci bakımından bir düşüş olsa da hasılatın hiçbir zaman düşmediğini görüyoruz. 2019 sonu itibariyle 60 milyon seyirci sinemada film izledi. Hasılatımız da 980 milyon lira. Dolayısıyla hasılatın artması önemli bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de yıllara göre stüdyo filmlerinin sayısının azaldığını ve bağımsız yabancı filmlerin arttığını belirten Anıl Çetinkol, "Bu veriler ışığında ne kadar film gösterilen platform ortaya çıkarsa çıksın, biz izleyicinin filmi sinemada izleme refleksinin asla kırılmayacağına inanıyoruz." dedi.

Filmartı tarafından Türkiye'de bu yıl vizyona girmesi beklenen filmler ise şöyle:

"Haunt", "The Gentlemen", "Stardog and Turbocat", "I See You", "The Peanut Butter Falcon", "Norm Of The North 2", , "Norm Of The North 3", "Jexi", "War With Grandpa", "Dreambuilders", "The Secret Garden", "Ainbo", "The Friend", "Oops 2", "Wild Mountain Thyme", "Yakari", "Louis Wain", "Moonbound", "Annette", "Kung Fury", "Untitled Georgetown Project", "Around The World", "Cash Truck", "Leo From Toledo", "Hypnotic"