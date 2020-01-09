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  4. Filmartı'nın vizyona girecek 2020 filmleri açıklandı

Filmartı'nın vizyona girecek 2020 filmleri açıklandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Türkiye sinemalarında bu yıl Filmartı tarafından yaklaşık 50 film sinemaseverlerle buluşacak - Filmartı satın alma sorumlusu Anıl Çetinkol: - "Türkiye'deki sinemalarda 2018 ve 2019'da seyirci bakımından bir düşüş olsa da hasılatın hiçbir zaman düşmediğini görüyoruz. 2019 sonu itibariyle 60 milyon seyirci sinemada film izledi. Hasılatımız da 980 milyon lira." - "Bu veriler ışığında ne kadar film gösterilen platform ortaya çıkarsa çıksın, izleyicinin filmi sinemada izleme refleksinin asla kırılmayacağına inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dünya sinemasının kaliteli yapımlarını seyirciyle buluşturma amacını taşıyan Filmartı'nın bu yılki filmleri, Soho House'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşma yapan Filmartı Genel Müdürü Bülent Gündüz, kurum olarak sinemaseverlerle buluşturdukları filmlerde arthouse, animasyon, korku ve aksiyon türleri olmak üzere geniş bir skalaya sahip olduklarını söyledi.

Gündüz, dinamik ve yaratıcı bir ekibe sahip olduklarını dile getirerek, "Bağımsızız, heyecanlıyız ve tutkuluyuz. Ama her şeyden önemlisi kaliteden ödün vermiyoruz. Kaliteli filmleri seçiyoruz ve seçtiğimiz her filmi de önemsiyoruz." dedi.

Dünya sinemasında 2008'den bu yana hasılat rakamlarının arttığına işaret eden Gündüz, 2018 yılında 41,7 milyar dolarla bir rekor kırıldığını ve 2019'da hasılatın 42 milyar doları geçmesi beklendiğini aktardı.

Bülent Gündüz, 30 günde "Avengers" (Yenilmezler) filminin yaklaşık 2,8 milyar dolarla bir hasılat rekoru kırdığını da hatırlatarak, "Bugün basit bir tabirle Netflix'in 2019 sonu itibariyle 158 milyon abonesinin var olduğunu sayarsak, Netflix'in aylık geliri yaklaşık 2 milyar dolar. Dolayısıyla bu rakamı bir ayda Avengers zaten yaptı." ifadelerini kullandı.

- 60 milyon seyirci

Filmartı satın alma sorumlusu Anıl Çetinkol ise şirket olarak sektörü ve trendleri takip ederek, filmlerin haklarını aldıklarını ve daha sonra da seyircilerle buluşturduklarını anlattı.

Çetinkol, son 3 yılda arthouse filmlerde düzenli bir artış sağladıklarına işaret ederek, "Bu yıl animasyonda ve kademeli, kaliteli filmlerde de bir artış sağlamayı planlıyoruz. 2020 yılında 50'ye yakın filmle vizyona çıkaracağız." diye konuştu.

Bollywood yolculuğuna ise "Dangal" filmiyle başladıklarını aktaran Çetinkol, şunları kaydetti:

"Bollywood cast üzerinden ilerleyen filmler. Seyirci kitlesi buna önem veriyor. Biz de Bollywood'un dünya yıldızlarıyla iletişime geçip, onların seyircilere bir mesaj göndermelerini sağlıyoruz. Bu anlamda da çok iyi geri dönüşler aldık. Türkiye'ye stüdyo kalitesinde en iyi filmleri getirmeye çalışıyoruz. Animasyonları da titizlikle seçiyoruz. Yapım ekiplerini yakından takip ediyoruz. En iyi şirketlerle çalışıyoruz. Arthouse filmleri de artık uzmanlık alanımız diyebiliriz."

Çetinkol, konuşmasında son yıllarda Türk izleyicisinin izleme oranlarına da değinerek, "Türkiye'deki sinemalarda 2018 ve 2019'da seyirci bakımından bir düşüş olsa da hasılatın hiçbir zaman düşmediğini görüyoruz. 2019 sonu itibariyle 60 milyon seyirci sinemada film izledi. Hasılatımız da 980 milyon lira. Dolayısıyla hasılatın artması önemli bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de yıllara göre stüdyo filmlerinin sayısının azaldığını ve bağımsız yabancı filmlerin arttığını belirten Anıl Çetinkol, "Bu veriler ışığında ne kadar film gösterilen platform ortaya çıkarsa çıksın, biz izleyicinin filmi sinemada izleme refleksinin asla kırılmayacağına inanıyoruz." dedi.

Filmartı tarafından Türkiye'de bu yıl vizyona girmesi beklenen filmler ise şöyle:

"Haunt", "The Gentlemen", "Stardog and Turbocat", "I See You", "The Peanut Butter Falcon", "Norm Of The North 2", , "Norm Of The North 3", "Jexi", "War With Grandpa", "Dreambuilders", "The Secret Garden", "Ainbo", "The Friend", "Oops 2", "Wild Mountain Thyme", "Yakari", "Louis Wain", "Moonbound", "Annette", "Kung Fury", "Untitled Georgetown Project", "Around The World", "Cash Truck", "Leo From Toledo", "Hypnotic"

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