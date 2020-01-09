Filmartı'nın vizyona girecek 2020 filmleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Dünya sinemasının kaliteli yapımlarını seyirciyle buluşturma amacını taşıyan Filmartı'nın bu yılki filmleri, Soho House'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşma yapan Filmartı Genel Müdürü Bülent Gündüz, kurum olarak sinemaseverlerle buluşturdukları filmlerde arthouse, animasyon, korku ve aksiyon türleri olmak üzere geniş bir skalaya sahip olduklarını söyledi.

Gündüz, dinamik ve yaratıcı bir ekibe sahip olduklarını dile getirerek, "Bağımsızız, heyecanlıyız ve tutkuluyuz. Ama her şeyden önemlisi kaliteden ödün vermiyoruz. Kaliteli filmleri seçiyoruz ve seçtiğimiz her filmi de önemsiyoruz." dedi.

Dünya sinemasında 2008'den bu yana hasılat rakamlarının arttığına işaret eden Gündüz, 2018 yılında 41,7 milyar dolarla bir rekor kırıldığını ve 2019'da hasılatın 42 milyar doları geçmesi beklendiğini aktardı.

Bülent Gündüz, 30 günde "Avengers" (Yenilmezler) filminin yaklaşık 2,8 milyar dolarla bir hasılat rekoru kırdığını da hatırlatarak, "Bugün basit bir tabirle Netflix'in 2019 sonu itibariyle 158 milyon abonesinin var olduğunu sayarsak, Netflix'in aylık geliri yaklaşık 2 milyar dolar. Dolayısıyla bu rakamı bir ayda Avengers zaten yaptı." ifadelerini kullandı.