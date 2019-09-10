Filmler için Tinder tarzı bir özellik geliyor

Telefonunuz üzerinden izlemek istediğiniz dizi veya filmin adını Google’a yazdıktan sonra watch to watch ifadesini eklerseniz Tinder tarzı bir arayüzle karşılaşırsınız. Bu arayüzde tıpkı Tinder platformunda olduğu gibi bazı kartlar çıkacak ve kartların üzerinde de film ile ilgili bazı öneriler göreceksiniz.

Birçok Google kullanıcısı platform ile ilgili geri dönüşlerini yaptığında, genellikle filmler konusunda yeterli önerilerin olmadığını ifade ediyordu. Bunun üzerine Google, uzun bir süredir böyle bir özellik kullanmayı zaten düşünüyordu.

Bu yeni arayüz herhangi bir yapımı nereden izleyeceğinizi bilmediğinizde bile sizlere yardımcı olabilecek. Eserin hangi platformda yayınlandığı bilgi kartı ile birlikte sizlere gösterilecek. Ayrıca arayüzde özel film geceleri gibi çeşitli temalar da bulunuyor. Bu temalar sayesinde “80’ler”, “korku filmi”, “komedi filmleri” tarzı çeşitli kategoriler oluşturma imkanınız bulunuyor.

Google platformu her ne kadar bunu şu an için sadece ABD merkezli yapsa bile, yine de yakın bir zamanda Dünyanın diğer ülkelerinde de kullanılabilecek. Peki sizce Google böyle bir özelliği getirirse, kullanıcı memnuniyeti sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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