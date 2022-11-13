Filmlere konu olmuştu! 18 yıl boyunca Paris'teki havalimanında yaşayan İranlı mülteci hayatını kaybetti

1945 yılında İran'ın Huzistan eyaletinde doğmuş olan Nasseri, annesini aramak üzere ülkesini terk ederek Avrupa'ya gitmişti. Belçika'da yaşadığı birkaç yılın ardından İngiltere, Hollanda ve Almanya'ya gitmek istedi ama doğru mülteci belgelelerine sahip olmadığı gerekçesiyle bu ülkelerden sınır dışı edildi.

KÜÇÜK BİR ALANDA YAŞADI

Nasseri daha sonra 1988 yılında Fransa'nın başkenti Paris'e gitti ve Roissy - Charles de Gaulle Havalimanı'nın bir köşesini evi haline getirerek 18 yıl burada 2F terminalinde küçük bir alanda yaşadı. Nasseri sığındığı havalimanı bankında, sahip olduğu eşyaların arasında günlerini kitap ve gazete okuyarak, ve hayatını yazarak geçirdi.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE AYRILMIŞTI

1999'da Fransa'dan mülteci statüsü ve oturum izni alan Nasseri, 2006'ya kadar havalimanında yaşamaya devam etti. 2006'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle havalimanından hastaneye kaldırıldı ve iyileşmesinin ardından bir otelde yaşamaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Havalimanındaki yaşamı yönetmen Steven Spielberg'ün başrollerini Tom Hanks ve Catherine Zeta-Jones'un oynadığı 2004 yapımı The Terminal filmine konu olan Nasseri 2006 yılında havalimanından ayrıldı. Ancak Nasseri, birkaç hafta önce yeniden havalimanına döndü ve kendisinin bugün doğal sebeplerden ötürü hayatını kaybettiği açıklandı.



