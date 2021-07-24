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Filtre kurbanı oldu! Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin'den ilginç paylaşım

24.07.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medyadaki ilginç paylaşımlarına devam ediyor. Instagram'daki filtre denemelerinin son kurbanı ise "Sen Çal Kapımı" dizisinin çocuk oyuncusu Maya Başol oldu.

Filtre kurbanı oldu! Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin'den ilginç paylaşım

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, mesleğindeki başarısı kadar eğlenceli kişiliği ile de bilinen bir isim. Uzun yıllar ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye gelen Kerem Bürsin, Türkiye'de alışılan oyuncu kibrinden çok uzak bir tavır sergilemesi ve şaka kaldırabilmesi sayesinde rakiplerinin arasından sıyrıldı. Özellikle, son işlerinden "Sen Çal Kapımı" dizisi setinden yaptığı paylaşımlar hayranlarını gülmekten kırıp geçirdi. Instagram'da hayli büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Kerem Bürsin, dizi sayesinde bu kitleyi daha da büyüttü. Olağanüstü bir sosyal medya desteğine sahip olan ve yurt dışına da açılan "Sen Çal Kapımı" dizisi, özellikle başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e yaradı.

Kerem Bürsin Hande Erçel

Aralarındaki kimyayla diziyi ayakta tutan ikili, hayranlarının yoğun isteği üzerine sık sık birlikte paylaşım yaptı ve sette canlı yayın açtı. Ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlar da bir o kadar sevildi. Özellikle Kerem Bürsin'in ilginç filtre denemeleri hayranlarının favorisi oldu. Ünlü oyuncunun denemelerinin son kurbanı ise rol arkadaşı Maya Başol oldu.

Yine güldürdü

Kerem Bürsin Maya Başol

Kerem Bürsin dün denediği ve hayranlarını bir hayli korkutan filtreyi bu kez dizide kızını oynayan Maya Başol ile denedi. Bu filtre Minik Maya'nın pek de hoşuna gitmedi.

Kerem Bürsin

Ama Kerem Bürsin onun da hoşuna gidecek bir filtre bulmayı başardı. Böylece, sette ne kadar eğlendiklerini de göstermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Kerem Bürsin
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