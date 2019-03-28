Filtre uygulayacak telif hakları yasayı onaylandı

Avrupa’nın telif hakları yasası, genel olarak ABD’li şirketlerle Avrupalı içerik oluşturucuları karşı karşıya getiriyordu. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu tarafından düğmeye basıldı ve telif haklarında bir dizi değişiklikler getirildi.

Bundan kısa bir süre önce Wikipedia, Avrupa’da değiştirilmek istenen bu yasalar için bir günlük, Almanca versiyona erişim yasağı getirdi. Bu yasak, içerik oluşturucuların karşılaşacağı sorunları anlatmak için önemli bir adımdı. Ancak son gelişmelere göre pek işe yaramadı.

Avrupa telif hakları ile ilgili iki önemli değişiklik mevcut. Birincisi filtre uygulanmasıyla ilgili. Google, Facebook ve Twitter gibi devler başta olmak üzere dijital platformlar; izin almadan içerik kullanamayacak. Bunları yayınlasa bile belirli bir filtre mekanizması kullanacak. Böylece içerik üreticilerinin emekleri de yasa ile güvence altına alınacak.

Online telif hakları ile ilgili gelen ikinci değişiklik de, vergi cezası oldu. Alıntıladığı içeriklerle ilgili herhangi bir ödeme yapmayacak olan dijital platformlara ise vergi cezası kesilecek. Yasa tasarısını eleştirenler, daha çok muğlak olması üzerinden yükleniyor. Tam olarak hangi içeriklerin filtreleneceği ve cezalandırmanın koşulları henüz net değil. AB muhtemelen bu kararı, ABD’li şirketlere karşı aldı. Konuyla ilgili yorum ve görüşlerinizi heyecanla bekliyoruz.

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