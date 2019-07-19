Mynet Trend

Final yapacak olan Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den set paylaşımı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 19.07.2019 02:50 | Son Güncelleme

Final kararı alınan Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir, rol arkadaşı Anıl Çelik ile dizi setinde çektiği fotoğrafı paylaştı.

Final yapacak olan Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den set paylaşımı

Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'tan hayranlarına kötü haber geldi.. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisi ekrana veda ediyor. Sevilen dizi 6 Ağustos Salı yayınlanacak olan 51. bölümüyle final yapacak.

Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir, Cey Cey karakterini canlandıran Anıl Çelik'le çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Son bölümlerin çekimleri için sette olan Özdemir, paylaşımına "Tatil gibi ama değil gibi de" notunu yazdı.

demet-özdemir

Güzel oyuncunun paylaşımı 500 bine yakın beğeni aldı.

Üniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak önerilerÜniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak öneriler
Hande Erçel'in son paylaşımına beğeni yağdı!Hande Erçel'in son paylaşımına beğeni yağdı!
Serenay Sarıkaya'dan bikinili tatil pozuSerenay Sarıkaya'dan bikinili tatil pozu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş Demet Özdemir Erkenci Kuş final

En Çok Okunan Trend Haberler

Burada evler 6 TL'ye satılıyor! Tek şart var, o da...

Burada evler 6 TL'ye satılıyor! Tek şart var, o da...

Şaşkına çeviren olay! Güvenlik kameraları kaydetti

Şaşkına çeviren olay! Güvenlik kameraları kaydetti

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 16 milyon İstanbullunun eşini nasıl yollayayım

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 16 milyon İstanbullunun eşini nasıl yollayayım

Trabzon Valiliği'nden Uzungöl'deki arbedeye ilişkin açıklama!

Trabzon Valiliği'nden Uzungöl'deki arbedeye ilişkin açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik açıklaması

Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Erçel'in son paylaşımına beğeni yağdı!

Hande Erçel'in son paylaşımına beğeni yağdı!

Serenay Sarıkaya'dan bikinili tatil pozu

Serenay Sarıkaya'dan bikinili tatil pozu

Megan Barton Hanson dekoltesini kontrol etmekte zorlandı

Dekoltesini kontrol etmekte zorlandı

Ebru Polat kendisini Kylie Jenner’a benzetti

Ebru Polat kendisini Kylie Jenner’a benzetti

Erkenci Kuş final mi yapıyor? Şaşırtan açıklama

Erkenci Kuş'ta şoke eden karar!

Ata Demirer’den transfer paylaşımı

Galatasaray'dan güzel haber alınca paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.