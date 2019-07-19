Final yapacak olan Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den set paylaşımı

Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'tan hayranlarına kötü haber geldi.. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisi ekrana veda ediyor. Sevilen dizi 6 Ağustos Salı yayınlanacak olan 51. bölümüyle final yapacak.

Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir, Cey Cey karakterini canlandıran Anıl Çelik'le çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Son bölümlerin çekimleri için sette olan Özdemir, paylaşımına "Tatil gibi ama değil gibi de" notunu yazdı.

Güzel oyuncunun paylaşımı 500 bine yakın beğeni aldı.

