Finale bir bölüm kalmıştı! Adım Farah'ta bomba ayrılık

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisi 2. sezonunda istediği reytingleri yakalayamadı. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin 26. bölümde final yapacağı gündeme gelse de birkaç bölüm daha uzatılabileceği de konuşulmaya başlanmıştı.

“Adım Farah” dizisi ikinci sezonunda önce çarşamba, ardından da cumartesi günleri seyirciyle buluşmaya başlamıştı. Önce senaristi, ardından da yönetmeni değişen dizinin final tarihi pazartesi günü belli oldu ve dizinin 27. Bölümde ekrana veda edeceği açıklanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin final haftası öncesi flaş bir ayrılık yaşanacak. Adım Farah’ın Behram’ı Feyyaz Duman diziye bu hafta yayınlanacak 26. bölümde veda edecek. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin büyük finali 30 Aralık’ta yayınlanacak.





