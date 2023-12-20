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  4. Finale bir bölüm kalmıştı! Adım Farah'ta bomba ayrılık

Finale bir bölüm kalmıştı! Adım Farah'ta bomba ayrılık

20.12.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah dizisi final için gün sayıyor. Önce senaristi, ardından da yönetmeni değişen dizinin 27. bölümde ekrana veda edeceği ortaya çıkmıştı. Diziden bomba bir ayrılık yaşandı.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisi 2. sezonunda istediği reytingleri yakalayamadı. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin 26. bölümde final yapacağı gündeme gelse de birkaç bölüm daha uzatılabileceği de konuşulmaya başlanmıştı.

Adım Farah 1

“Adım Farah” dizisi ikinci sezonunda önce çarşamba, ardından da cumartesi günleri seyirciyle buluşmaya başlamıştı. Önce senaristi, ardından da yönetmeni değişen dizinin final tarihi pazartesi günü belli oldu ve dizinin 27. Bölümde ekrana veda edeceği açıklanmıştı.

Adım Farah 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin final haftası öncesi flaş bir ayrılık yaşanacak. Adım Farah’ın Behram’ı Feyyaz Duman diziye bu hafta yayınlanacak 26. bölümde veda edecek. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin büyük finali 30 Aralık’ta yayınlanacak.

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