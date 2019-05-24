Finale gün sayan İstanbullu Gelin dizisi kapılarını Türkiye Alzheimer Derneği'ne açtı!

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve projenin yönetmeni Zeynep Günay Tan başta olmak üzere dizinin sevilen oyuncularının ev sahipliği yaptığı organizasyona ilgi büyüktü. Misafirlerle sohbet edip fotoğraf çektiren oyuncular, mütevazi ve sıcak tavırlarıyla dizinin sıkı takipçisi olan davetlilerin gönlünü bir kez daha fethetti.

Türkiye Alzheimer Dernek Başkanı Prof. Dr Haşmet Hanağası ve Başkan Yardımcısı Ayşin Ekşioğlu dizide Alzheimer hastası Esma karakterine hayat veren İpek Bilgin’e ve O3 Medya’ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sundular. Alzheimer hastalarına yardım eli uzatabilmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten oyuncular davetlilere de teşekkür etti.

Konağın bahçesinde gerçekleşen davete cemiyetin tanınmış simalarından Arzu Sabancı , Emine Sabancı Kamışlı, Arzu Uğurlu, Aslı Uğurlu, Aysegül Kaptanoğlu, Feryal Gulman, Umran Çarmikli, Serra Kerimzade, Ayse Nemutlu, Ayla Gediz, Beyhan Çarmikli, Berna Aricioglu, Berrin Yoleri, Can Beceren, Derya Karagülle, Demet Hanif, Dilara Eksioglu, Dilek Turker, Dilek Tanel, Ümran Çarmikli, gibi isimler katıldı.

İstanbullu Gelin’in büyülü atmosferinde gerçekleşen renkli davetten elde edilen gelir, Türkiye Alzheimer Derneğinin Şişli’deki gündüz bakım evinin ihtiyaçları için kullanılacak.

