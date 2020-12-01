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Finaliyle olay olan The Undoing ikinci sezon olacak mı?

01.12.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Finaliyle olay olan The Undoing ikinci sezon olacak mı?

Nicole Kidman ve Hugh Grant'ın başrolünde olduğu mini dizi The Undoing finaliyle tartışma yarattı. The Undoing ikinci sezon olacak mı? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

Başrollerinde Nicole Kidman ve Hugh Grant'ın yer aldığı yeni HBO dizisi "The Undoing" başarılı bir terapistin korkunç bir cinayet sonucu alt üst olan hayatına odaklanıyor.

Başarılı oyunculukların yanında güçlü konusuyla da dikkat çeken HBO dizi 6. bölümün yayınlanmasıyla final yaptı. Final yapan dizi tartışma konusu oldu. Bazı izleyiciler finali çok basit bulurken bazı insanlar ise tahmin edilebilen bir final olmasına rağmen çok vurucu olduğunu söyledi.

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The Undoing finaliyle tartışılırken herkes The Undoing ikinci sezon olacak mı sorusunu sordu. The Undoing 2. sezon onaylanmadı. HBO, başlığı sınırlı bir dizi olarak faturalandırdı ve daha fazla bölüm planlamadığını duyurdu. Eğer HBO daha sonradan fikir değiştirmezse şu anda ikinci sezon pek olası görünmüyor.


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