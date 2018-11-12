Finans sektöründeki işini bırakıp eskort olan Ryan James'in hikayesi

''Aileme ilk başlarda söylemedim. Sonra işlerim yoğunlaştığı zaman kısa süre içinde arkadaşlarıma söyledim. Ailem biraz daha sonra öğrendi." "Biraz karışık bir tepki verdiler. Bana karşı tutumları değişmedi. Bu bir ailenin çocuğunun yapmasını isteyeceği bir meslek değil. Fakat bana yine de çok iyi davranıyorlar."
...bir akşam yemeği ve sohbetle başlayan geceleri genellikle daha kişisel bir deneyim için daha özel bir alanda sonlandırıyor.
"Benim gördüğüm kadarıyla, erkeklere daha çok cinsel tarafa odaklanıyor. Kadınlar da seks istiyor ama onlar konuşmaya da çok vakit ayırmak istiyor."
"Bazıları yeni boşanmış oluyor, bazıları ise hala evli fakat uzun zamandır cinsellikten uzak. Bazen üçlü seks yapmak için eşleri ile çağırıyorlar. Bazı kadın müşterilerim ise bakire oldu."
Kadınların genellikle çok özel veya sıra dışı fantezilerinin olmadığını söyleyen Ryan şöyle anlatıyor;
"Müşterilerim bana şöyle anlatıyor; erkeklerle yaşadıkları cinsel birleşmeler genellikle erkek odaklı oluyor. Boşalıyor ve işler sona eriyor. Kadınlar ise odak noktasının kendileri olmasını istiyor."
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