Finans sektöründeki işini bırakıp eskort olan Ryan James'in hikayesi

Ryan James, finans sektöründe oldukça iyi bir posizyonda çalıştığı sırada kariyerine son verip 'eskort' olmaya karar verdi.

Halihazırda sektörde olan eski kız arkadaşından etkilenen Ryan James, artık profesyonel hizmetleri için 400 ile 6000 dolar arasında ücret talep ediyor.

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan ve anılarını kaleme aldığı kitabın çıkmasına hazırlanan Ryan , katıldığı sabah programına şöyle konuştu;

''Aileme ilk başlarda söylemedim. Sonra işlerim yoğunlaştığı zaman kısa süre içinde arkadaşlarıma söyledim. Ailem biraz daha sonra öğrendi." "Biraz karışık bir tepki verdiler. Bana karşı tutumları değişmedi. Bu bir ailenin çocuğunun yapmasını isteyeceği bir meslek değil. Fakat bana yine de çok iyi davranıyorlar."

Kitabında isim ve detay vermeden kadın müşterilerinin taleplerinden, en çok sevdikleri şeylerden bahseden Ryan...

...bir akşam yemeği ve sohbetle başlayan geceleri genellikle daha kişisel bir deneyim için daha özel bir alanda sonlandırıyor.

Kimi zaman bir otele ya da müşterinin evine gidilen gecelerde Ryan'a göre akşam yemeği kısmı ve birbirini tanımak çok önemli.

Ryan ile bir akşam geçirmek istiyorsanız ödemeniz gereken 3.500 dolar, sabah kadar sizinle kalsın derseniz üzerinde 1000 dolar daha eklemeniz gerekiyor.

"Benim gördüğüm kadarıyla, erkeklere daha çok cinsel tarafa odaklanıyor. Kadınlar da seks istiyor ama onlar konuşmaya da çok vakit ayırmak istiyor."

"Müşterim olan birçok kadın, bir bara gidip orada tanıştıkları biri ile de rahatlıkla seks için takılabilirler. Ama onların istediği farklı bir deneyim."

"Bazıları yeni boşanmış oluyor, bazıları ise hala evli fakat uzun zamandır cinsellikten uzak. Bazen üçlü seks yapmak için eşleri ile çağırıyorlar. Bazı kadın müşterilerim ise bakire oldu."

Ryan James'in en genç müşterisi 20 yaşında bir kadın olmuş.

Kadınların genellikle çok özel veya sıra dışı fantezilerinin olmadığını söyleyen Ryan şöyle anlatıyor;

"Müşterilerim bana şöyle anlatıyor; erkeklerle yaşadıkları cinsel birleşmeler genellikle erkek odaklı oluyor. Boşalıyor ve işler sona eriyor. Kadınlar ise odak noktasının kendileri olmasını istiyor."



