Fincan böreği tarifi: Fincan böreği nasıl yapılır?

Fincan böreği tarifi için gerekli olan tüm malzemelerin listesini aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırarak çok daha fazla sayıda da fincan böreği elde edebilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER Hamuru:

1 çay kaşığı tuz

1 yumurta

1 çay bardağı ılık su

2 Bardak un

İçi:

Yarım kilo pazı

1 soğan

2 kaşık tereyağı

1 tatlı kaşığı taze karabiber

1 çay kaşığı tuz