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Fincan böreği tarifi: Fincan böreği nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.09.2024 23:34
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İsmi manilere tadı dillere dolanan fincan böreği tarifi son derece kolay ve lezzetli. Siz de bu pratik tarifi aşağıda verilen malzemeler ile hazırlayabilir, ister çay partilerinde isterseniz de öğünlerinizde bu börekleri servis edebilirsiniz.

Fincan böreği tarifi: Fincan böreği nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Adet 340kal

Fincan böreği tarifi için gerekli olan tüm malzemelerin listesini aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırarak çok daha fazla sayıda da fincan böreği elde edebilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER

  • Hamuru:
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 2 Bardak un
  • İçi:
  • Yarım kilo pazı
  • 1 soğan
  • 2 kaşık tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı taze karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Hamur malzemelerini bir kasede karıştırıp yoğurun.
  • Hamuru 4 eşit bezeye kesin ve üzerlerini örterek yarım saat dinlendirin.
  • İç malzemesi için soğanları yemeklik doğrayın.
  • Pazıları da çok ince olacak şekilde doğrayın.
  • Bir tavada yağı eritin ve soğanları kavurun.
  • Pazıları ve baharatları ekleyip karıştırarak pişirin.
  • Dinlenen hamuru açarak 4 adet yufka hâline getirin.
  • Harç böreğin ortasında olacak şekilde her bir öbek üzerine bir kahve fincanı ile bastırın.
  • Tüm parçalara hamur ve iç malzeme bitene dek bu işlemi uygulayın.
  • Kızgın yağda tüm börekleri kızartın.
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