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Fındık banyosu yapan kedi sosyal medyada ilgi gördü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toplanan fındığın içerisine yatarak adeta fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Kozluk Mahallesi'nde vatandaşlar topladıkları fındıkları yere sererek kurumaya bıraktılar. Bir süre sonra kurumaya bırakılan fındıkların içerisine giren kedi o anların keyfini çıkardı.

Fındıkların içerisinde yatan kedinin, bir yandan fındık banyosu yaptığı, diğer yandan ise vatandaşların ilgi ve sevgisinin tadını çıkardığı görüntüler sosyal medyaya yüklendi.

Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede büyük beğeni kazandı. Binlerce kişinin paylaştığı video sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kedi sosyal medya fındık

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