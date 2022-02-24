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Fındık İşi konusu nedir? Fındık İşi seslendirme kadrosunda hangi sanatçılar var?

24.02.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık İşi bu akşam bir kez daha televizyonda gösterilecek. İlk gösterimi 2014 yılında vizyonda yapılan The Nut Job (Fındık İşi) televizyon yayın akışında yerini aldı. Bu kapsamda Fındık İşi konusu nedir? Fındık İşi seslendirme kadrosunda hangi sanatçılar var? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Fındık İşi konusu ve seslendirme kadrosuna ilişkin detaylar haberimizde...

Fındık İşi konusu nedir? Fındık İşi seslendirme kadrosunda hangi sanatçılar var?

Fındık İşi Peter Lepeniotis'in hikayesini yazıp yönetmenliğini üstlendiği komedi türünde animasyon filmidir. Fındık İşi'nin senaryosunda yine Peter Lepeniotis'in ve Lorne Cameron'ın imzası bulunuyor. 2014'te sinema izleyicisi ile buluşan The Nut Job (Fındık İşi) televizyon yayın akışında yerini aldı. Bu kapsamda Fındık İşi konusu nedir? Fındık İşi seslendirme kadrosunda hangi sanatçılar var? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Fındık İşi konusu ve seslendirme kadrosuna ilişkin detaylar haberimizde.

FINDIK İŞİ KONUSU NEDİR?

Surley, yaşadığı yerden artık o kadar da memnun değildir. Kurallardan hoşlanmayan yaramaz sincap evinden çok uzaklara gitmek zorunda kalır. Dışarıda hayatın nasıl olduğunu merak etmekte ve keşfetmek için de can atmaktadır bir yandan da. Arkadaşı ile yollara düşerler. Büyük şehirde yaşamaya başlayan ikilinin koşullara ayak uydurması zordur. Yaklaşan kış mevsimi yiyecek bulmayı da zorlaştıracağından endişelidirler. Birkaç başarısız denemeden sonra umutları tükenmeye başlamıştır. Ancak akıllarına gelen bir yöntem onları bütün kış rahat ettirecektir: Fındıkçı soygunu yapmak! Maury'nin Fındık Dükkanı tam da bu soygunun yapılacağı hedeftir. Soygunda yanından ayırmadığı dostu fare Grayson da onun sağ kolu olacaktır. Birlikte bir ekip kurarlar. Ancak hedeflerine aldıkları fındıkçıyı soymayı düşünen yalnızca onlar değildir. Azılı bir rakun, istediğini elde etmeye ve Surley ve takımının planlarını altüst etmeye kararlıdır.

FINDIK İŞİ SESLENDİRME KADROSUNDA HANGİ SANATÇILAR VAR?

Fındık İşi seslendirme kadrosu şu şekilde:

Will Arnett - Surly Squirrel

Katherine Heigl - Andie

Liam Neeson – Rakun

Maya Rudolph - Precious

Brendan Fraser - Grayson

Gabriel Iglesias - Jimmy

Jeff Dunham – Mole


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Anahtar Kelimeler:
animasyon filmleri
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