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Finding Steve McQueen filminden ilk fragman yayımlandı

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SİNEMA TV  | 27.02.2019 10:43 | Son Güncelleme

Başrolünü Vikings dizisinden tanıdığımız Travis Fimmel’in üstlendiği Finding Steve McQueen filminden ilk fragman yayımlandı.

Finding Steve McQueen filminden ilk fragman yayımlandı

Vikings dizisinde Ragnar karakteriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Avustralyalı aktör Travis Fimmel’in başrolünü üstlendiği Finding Steve McQueen filminden ilk fragman gün yüzüne çıktı. Suç ve komedinin bir arada olduğu yapımda yakışıklı aktör Harry Barber adlı bir karaktere hayat veriyor. “Korkusuz”, “Hayalet Sürücü” ve “Aşk Çeşmesi” gibi filmlerle tanınan Mark Steven Johnson’un yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu, Ken Hixon ve Keith Sharon ikilisi kaleme aldı.

Yakışıklı aktöre filmde Oscar ödüllü Forest Whitaker, William Fichtner, Rachael Taylor, Lily Rabe, Jake Weary, Rhys Coiro ve Louis Lombardi gibi oyuncular eşlik ediyor. 1972’de Youngstown, Ohio’daki hırsızlar çetesinin maceralarına odaklanan filmin aksiyon dozu bir hayli yüksek olacak. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’ın gizli fonundan 30 milyon dolar çalmaya karar veren çetenin planları ters gitmeye başlar. Ardından çetenin yakalanması için FBI tarihindeki en büyük insan avı başlar!

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Türkiye’de gösterime girip girmeyeceği belirsizliğini koruyan Finding Steve McQueen, 15 Mart’ta Amerika’da gösterime girecek.


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Vikings Travis Fimmel Finding Steve McQueen fragman

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