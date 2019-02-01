Fırat Altunmeşe seti durdurdu!

İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe geçen hafta Bebek'te kız arkadaşıyla tartışmış, genç oyuncunun yüzü kanlar içinde kalmıştı.

Sevgilisi tarafından yüzü yaralanan Altunmeşe daha sonra "Ne ben, ne de kız arkadaşım isteyerek birbirimizin canını yakmayız. Karşılıklı tartışma sonucu böyle bir durum yasandı. İnsanız hepimiz hata yapabiliriz" sözleriyle kavganın tatlıya bağlandığını açıklamıştı.

Oyuncunun yaşadığı bu olayın, başrolünü oynadığı ve çekimleri yeni başlayan Yengeç adlı filmin setinde ise krize neden olduğu ortaya çıktı. Yüzündeki tırmık izleri derin olduğu için makyajla kapatılayan Altunmeşe'nin özel durumu nedeniyle çekimlere 3 gün ara verildi. Yüzündeki yaralar yavaş yavaş iyileşmeye başlayan oyuncu bu hafta iş başı yaptı.

