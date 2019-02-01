MAGAZİN

Fırat Altunmeşe seti durdurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.02.2019 09:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle kavga eden ve yüzü kanlar içinde kalan oyuncu Fırat Altunmeşe'nin başrolünde yer aldığı "Yengeç" filminin çekimleri 3 gün durdu.

Fırat Altunmeşe seti durdurdu!

İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe geçen hafta Bebek'te kız arkadaşıyla tartışmış, genç oyuncunun yüzü kanlar içinde kalmıştı.

Sevgilisi tarafından yüzü yaralanan Altunmeşe daha sonra "Ne ben, ne de kız arkadaşım isteyerek birbirimizin canını yakmayız. Karşılıklı tartışma sonucu böyle bir durum yasandı. İnsanız hepimiz hata yapabiliriz" sözleriyle kavganın tatlıya bağlandığını açıklamıştı.

Oyuncunun yaşadığı bu olayın, başrolünü oynadığı ve çekimleri yeni başlayan Yengeç adlı filmin setinde ise krize neden olduğu ortaya çıktı. Yüzündeki tırmık izleri derin olduğu için makyajla kapatılayan Altunmeşe'nin özel durumu nedeniyle çekimlere 3 gün ara verildi. Yüzündeki yaralar yavaş yavaş iyileşmeye başlayan oyuncu bu hafta iş başı yaptı.

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks! Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!
İzzet Yıldızhan'ı üzen haber! Dua istedi... İzzet Yıldızhan'ı üzen haber! Dua istedi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fırat Altunmeşe dayak set

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Mustafa Sandal'dan yeni hamle!

Mustafa Sandal'dan yeni hamle!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Survivor Merve Aydın’ın isyanı

Survivor Merve Aydın’ın isyanı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Hadise varını yoğunu satıyor!

Hadise varını yoğunu satıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın'dan Okan Bayülgen'e: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

İzzet Yıldızhan'ı üzen haber! Dua istedi...

İzzet Yıldızhan'ı üzen haber! Dua istedi...

Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup’u arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Mustafa Sandal'dan yeni hamle!

Gelinim Mutfakta'da gelinlere, kayınvalide dayağı!

Gelinim Mutfakta'da gelinlere, kayınvalide dayağı!

Aleyna Tilki: Henüz ergenim, yakından çekmeyin!

Aleyna Tilki: Henüz ergenim, yakından çekmeyin!

Özgür Çevik kiminle aşk yaşıyor?

Özgür Çevik kiminle aşk yaşıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.