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Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

Suriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25) şehit oldu. Acı haber, Önal'ın Malatya'daki ailesine ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Azez'de görevli Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal, bugün sabah saatlerinde, Çobanbey mevzisinde çıkan yangını söndürmek isterken patlama meydana geldi. Patlamada, Önal şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi Malatya'nın Hanımınçiftliği Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Askeri yetkililerden evlatlarının şehit olduğu haberini alan Ramazan ve eşi Ümmühan Önal, gözyaşlarına hakim olamadı. Baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar ve 1 erkek ile 2 kız kardeşi bulunan Şehit Ramazan Önal'ın, İzmir'den geçici görevlendirme ile Suriye'ye gittiği öğrenildi.

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Kilis'e getirilen şehidin cenazesinin Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından Malatya'ya uğurlanacağı belirtildi. Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesinin yarın öğle vakti Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından, Battalgazi Belediyesi Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya şehit Suriye Azez

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