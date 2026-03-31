Firavunların sofrasından çıktı! Yılda 400 ton üretiliyor, faydası saymakla bitmiyor

Baharın gelmesiyle birlikte beyaz ve pembe çiçeklerin yaylalardaki sarı çiçeklerle buluştuğu Manisa'nın Demirci ilçesinde, doğa adeta renk cümbüşüne büründü.

DOĞANIN SUNDUĞU GÖRSEL ŞÖLEN BÜYÜLEDİ

Kiraz, ceviz ve hünnap üretiminde söz sahibi olan Demirci, badem üretimiyle de adından söz ettiriyor. İlçe genelinde etkili olan bahar yağmurlarının ardından uyanan doğa, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerdeki yaylalarda, badem ağaçlarının zarif çiçekleri ile yerdeki sarı çiçeklerin uyumu göz kamaştırdı. Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların ilgisini çeken bu eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

YILDA 400 TON ÜRETİLİYOR

Tarımsal çeşitliliğiyle bölge ekonomisinin lokomotifi olan Demirci'de, badem üretimi her geçen yıl stratejik önemini artırıyor. İlçede toplam 3 bin 500 dekar arazide gerçekleştirilen profesyonel badem yetiştiriciliği meyvelerini vermeye devam ediyor.

Modern tarım tekniklerinin uygulandığı bu geniş arazilerden, iklim şartlarına bağlı olarak yılda yaklaşık 400 ton badem üretimi gerçekleştirilerek ülke ekonomisin katkı sağlanıyor.

Doğanın canlanmasıyla birlikte oluşan renk cümbüşü, üreticiler için de bereketli bir sezonun habercisi olarak nitelendirildi.

ANTİK ÇAĞLARDA BEREKET VE ZENGİNLİĞİN SİMGESİ

Bilimsel verilere göre bu değerli meyvenin kökeni yaklaşık 4 bin yıl öncesine, Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasına dayanıyor. İran, Türkiye, Suriye ve Filistin hattında başlayan badem yetiştiriciliği, zamanla ticaret yolları aracılığıyla tüm dünyaya yayıldı. Hatta Antik Mısır’da bile önemli bir yere sahip olan badem, Firavun Tutankamon’un mezarında bulunan besinler arasında yer alarak tarihsel önemini gözler önüne seriyor.

Antik çağlarda bereketin ve zenginliğin simgesi olarak kabul edilen badem, bugün de değerini koruyor. Besin değeri yüksek yapısı, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar açısından zengin içeriği sayesinde modern beslenmenin de vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda.

Bademin ana vatanı olarak kabul edilen Orta ve Batı Asya’nın dağlık bölgeleri ile Anadolu, genetik çeşitlilik açısından dünyanın en önemli merkezleri arasında gösteriliyor. Türkiye bu açıdan kritik bir konumda yer alırken, günümüzde üretim liderliği ABD’nin elinde bulunuyor. Ancak bu durumun temelinde, yaklaşık 150 yıl önce İspanya’dan Amerika’ya götürülen badem çeşitlerinin Kaliforniya’da büyük ölçekli üretime uygun hale getirilmesi yatıyor.

Tüm bunlara rağmen Anadolu toprakları, sahip olduğu doğal çeşitlilik ve iklim avantajıyla badem üretiminde hâlâ güçlü bir potansiyele sahip. Son yıllarda modern tarım teknikleriyle birlikte yerli üretimin yeniden yükselişe geçmesi, bu kadim ürünün gelecekte de önemini koruyacağını gösteriyor.

BADEM TEKNİK OLARAK BİR KURUYEMİŞ DEĞİL

Badem, sadece köklü geçmişiyle değil, sağlık üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, düzenli badem tüketiminin kalp sağlığını desteklediğini ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. İçerdiği yüksek orandaki E vitamini sayesinde ise cilt sağlığı üzerinde koruyucu bir etki oluşturuyor.

Beslenme uzmanlarına göre badem, aynı zamanda güçlü bir tokluk sağlayıcı. İçerdiği lif ve sağlıklı yağlar sayesinde uzun süre açlık hissini baskılıyor. Bu özelliğiyle kilo kontrolü yapan kişiler için de sıkça öneriliyor.

Dikkat çeken bir diğer bilgi ise bademin aslında teknik olarak bir “kuruyemiş” değil, çekirdekli bir meyvenin tohumu olması. Yani badem, şeftali ve kayısı ile aynı aileye ait. Bu yönüyle birçok kişinin düşündüğünden farklı bir sınıfa giriyor.