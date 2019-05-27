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Firefox tarayıcısı yeniden eski hızlarına dönmek için hazırlık yapıyor

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TEKNOLOJİ  | 27.05.2019 08:18 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Quantum güncellemesi ile %40 performans kazanan tarayıcı için bu yıl yeni bir performans güncellemesi hazırlanıyor.

Firefox tarayıcısı yeniden eski hızlarına dönmek için hazırlık yapıyor

Mozilla’nın hazırladığı yeni güncelleme ile Firefox’un %40-80 oranında performans artışı yaşaması bekleniyor.

Kripto para madenciliği yapan web siteleri için de engelleme seçeneği gelecek olan tarayıcı böylece hem tarayıcı performansını hem de genel olarak bilgisayar performansını yavaşlatan kripto madenciliğine karşı da koruma sağlayacak. Daha hızlı video oynatmak için AVI güncellemesi de alacak olan tarayıcı ayrıca arayüzünün daha kolay kullanımı için arayüzünde de değişiklikler yapacak.

Chrome ile rekabet

Ticari amaç gütmeyen Mozilla Vakfı’nın mülkiyetinde olan Firefox tarayıcısı bir süredir sorunlar yaşıyordu. Firefox tarayıcısı, Google’ın Chrome tarayıcısı ile rekabette, performans sorunları nedeniyle son yıllarda gözden düşmüştü.

Ancak vakfın tarayıcıyı geliştirmek için yaptığı yeni atılımla Firefox yeniden eski güzel günlerine dönecek gibi görünüyor. Özellikle web üzerinden ziyaretçilerine kripto para kazı uygulamaları yükleyen web sitelerinin Firefox’taki açıkları kullanması, bu tarayıcının kullanıcılarının ağır mağduriyetler yaşamasına neden olmuştu.

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firefox

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