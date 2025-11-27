Mynet Trend

Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler: Zabıta ekipleri şaşkına döndü!

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken 2 fırın mühürlendi. Denetim esnasında zabıta ekiplerinin gördükleri böcek türlerini tek tek saymalarıysa dikkat çekti.

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi.

Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler: Zabıta ekipleri şaşkına döndü! 1

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi.

Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler: Zabıta ekipleri şaşkına döndü! 2

Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.

Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler: Zabıta ekipleri şaşkına döndü! 3

Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler: Zabıta ekipleri şaşkına döndü! 4

Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler: Zabıta ekipleri şaşkına döndü! 5

Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler: Zabıta ekipleri şaşkına döndü! 6

Film gibi firar! Mahkumlar drone sayesinde kaçtıFilm gibi firar! Mahkumlar drone sayesinde kaçtı
3 bin 500 yıldan daha eski! Şehir ortaya çıkarıldı3 bin 500 yıldan daha eski! Şehir ortaya çıkarıldı

Hatay Kırıkhan denetim fırın
