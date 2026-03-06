30 yıllık sevgilisinden ayrılan Paşinyan kendini müziğe verdi: Baterinin başına geçip stres attı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündeme geldikten kısa süre sonra bu kez müzik performansıyla konuşuluyor.

30 YILLIK İLİŞKİSİ BİTTİ

Paşinyan ile yaklaşık 30 yıldır birlikte olduğu gazeteci Anna Hakobyan’ın yollarını ayırdığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hakobyan, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda ilişkilerinin sona erdiğini bildirirken, Paşinyan da bu karara saygı duyduğunu ifade etmişti.

GÜRCİSTAN’DA SAHNEYE ÇIKTI

Ayrılık haberlerinin ardından Paşinyan bu kez Gürcistan ziyareti sırasında ortaya çıkan görüntülerle gündeme geldi.

Gürcistan’a yaptığı çalışma ziyareti sırasında düzenlenen bir akşam yemeğinde sahneye çıkan Paşinyan, müzisyenlerle bateri çaldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Yetkililer, bateri performansının resmi görüşmelerden önceki gayriresmi program sırasında gerçekleştiğini belirtti.

SON DÖNEMDE MÜZİĞE İLGİSİ ARTMIŞTI

Paşinyan’ın son aylarda müzikle haşır neşir olduğu biliniyor. Başbakanın son dönemde sosyal medyada bateri çaldığı görüntüler paylaşması da dikkat çekmişti.

Özel hayatındaki ayrılığın ardından gelen bu görüntüler ise sosyal medyada “Paşinyan kendini müziğe verdi” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Öte yandan yanı başında savaş yaşanırken Paşinyan'ın eğlence mekanında görünmesine tepki gösterenler de oldu.