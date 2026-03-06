Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

30 yıllık sevgilisinden ayrılan Paşinyan kendini müziğe verdi: Baterinin başına geçip stres attı

İçerik devam ediyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 30 yıldır birlikte olduğu Anna Hakobyan’ın ayrılığı ülkede gündem olurken Paşinyan bu kez farklı bir görüntüyle ortaya çıktı. Gürcistan ziyaretinde sahneye çıkan Paşinyan’ın baterinin başına geçip hünerlerini sergiledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündeme geldikten kısa süre sonra bu kez müzik performansıyla konuşuluyor.

30 YILLIK İLİŞKİSİ BİTTİ

Paşinyan ile yaklaşık 30 yıldır birlikte olduğu gazeteci Anna Hakobyan’ın yollarını ayırdığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hakobyan, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda ilişkilerinin sona erdiğini bildirirken, Paşinyan da bu karara saygı duyduğunu ifade etmişti.

30 yıllık sevgilisinden ayrılan Paşinyan kendini müziğe verdi: Baterinin başına geçip stres attı 1

GÜRCİSTAN’DA SAHNEYE ÇIKTI

Ayrılık haberlerinin ardından Paşinyan bu kez Gürcistan ziyareti sırasında ortaya çıkan görüntülerle gündeme geldi.

Gürcistan’a yaptığı çalışma ziyareti sırasında düzenlenen bir akşam yemeğinde sahneye çıkan Paşinyan, müzisyenlerle bateri çaldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

30 yıllık sevgilisinden ayrılan Paşinyan kendini müziğe verdi: Baterinin başına geçip stres attı 2

Yetkililer, bateri performansının resmi görüşmelerden önceki gayriresmi program sırasında gerçekleştiğini belirtti.

SON DÖNEMDE MÜZİĞE İLGİSİ ARTMIŞTI

Paşinyan’ın son aylarda müzikle haşır neşir olduğu biliniyor. Başbakanın son dönemde sosyal medyada bateri çaldığı görüntüler paylaşması da dikkat çekmişti.

Özel hayatındaki ayrılığın ardından gelen bu görüntüler ise sosyal medyada “Paşinyan kendini müziğe verdi” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Öte yandan yanı başında savaş yaşanırken Paşinyan'ın eğlence mekanında görünmesine tepki gösterenler de oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzmanlardan kritik çağrı! “Temel ihtiyaçları erken alın”Uzmanlardan kritik çağrı! “Temel ihtiyaçları erken alın”
19 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: 17 yaşında öldürülmüştü!19 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: 17 yaşında öldürülmüştü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Müzisyen Müzik Ermenistan Gürcistan Nikol Paşinyan davul bateri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.