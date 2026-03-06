Mynet Trend

Nostradamus'un İran kehaneti gündem oldu! 'Savaş 7 ay sürecek'

Dünya ABD/İsrail ile İran arasında artan gerilime kilitlenmişken, Fransız kâhin Nostradamus’un yüzyıllar önce kaleme aldığı kehanetler yeniden gündeme geldi. 16. yüzyılda yaşayan ve gerçek adı Michel de Nostredame olan Nostradamus’un 1555 yılında yayımladığı 'Les Propheties' (Kehanetler) adlı eserinde yer alan bazı dizelerin, günümüzdeki çatışmalarla ilişkilendirildiği öne sürüldü.

Nostradamus'un İran kehaneti gündem oldu! 'Savaş 7 ay sürecek'

Tarih boyunca Londra’nın Büyük Yangını, Adolf Hitler’in yükselişi, 11 Eylül saldırıları ve Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü gibi olayları önceden bildiği iddiasıyla sık sık gündeme gelen Nostradamus’un özellikle 2026 yılına ilişkin yorumları dikkat çekti.

SAVAŞ 7 AY SÜRECEK”

Nostradamus’un eserindeki bir dörtlükte, büyük bir savaşın aylarca süreceğine işaret eden ifadeler yer alıyor.

Kehanette şu sözler dikkat çekiyor:

“Yedi ay sürecek büyük savaş, kötülük yüzünden ölen insanlar... Büyük arı sürüsü yükselecek, geceleyin pusu kuracak.”

Bazı yorumcular, metinde geçen “arı sürüsü” ifadesinin modern savaş teknolojilerinde kullanılan çok sayıda insansız hava aracı ve saldırı dronlarını temsil ediyor olabileceğini öne sürüyor.

Nostradamus un İran kehaneti gündem oldu! Savaş 7 ay sürecek 1

“MARS İŞ BAŞINDA”

Nostradamus’un bir başka kehanetinde ise şu ifadeler yer alıyor:

“Mars yıldızlar arasında yoluna hükmettiğinde, insan kanı kutsal mekânı sulayacak. Doğu taraflarından üç ateş yükselecek, batı ise sessizlik içinde ışığını kaybedecek.”

Mars’ın Roma mitolojisinde savaş tanrısı olarak bilindiğini hatırlatan bazı yorumcular, bu dizelerin 2026 yılının küresel ölçekte çatışmaların arttığı bir dönem olabileceğine işaret ettiğini ileri sürüyor.

“SAVAŞ DOLU BİR YIL OLACAK”

Nostradamus yorumcuları, kâhinin metinlerinde ani saldırılar, beklenmedik silahlar ve büyük yıkımlara dair tekrar eden ifadelerin modern savaş teknolojileriyle ilişkilendirildiğini belirtiyor. Özellikle İran’a yönelik saldırılarda gelişmiş silah sistemlerinin kullanılması bu yorumları yeniden gündeme taşıdı.

Nostradamus un İran kehaneti gündem oldu! Savaş 7 ay sürecek 2

2026 KEHANETLERİ TARTIŞILIYOR

Nostradamus’un kehanetleri belirli yıllara göre değil, “yüzyıl” olarak adlandırılan ve her biri 100 dörtlükten oluşan bölümler halinde yazılmıştı. 2026 yılına ilişkin ipuçları için bu bölümlerin 26’ncı dizelerine dikkat çekildiği ifade ediliyor.

Birinci Yüzyıl’ın 26’ncı dörtlüğünde yer alan “büyük bir adamın gündüz vakti yıldırım çarpmasıyla vurulacağı” ifadesi ise bazı yorumcular tarafından olası bir suikast veya modern teknolojiyle gerçekleştirilecek bir saldırı olarak yorumlanıyor.

RUSYA–UKRAYNA SAVAŞIYLA DA İLİŞKİLENDİRİLDİ

İkinci Yüzyıl’daki bir başka dörtlükte İsviçre’nin huzurlu Ticino bölgesinin savaşla sarsılacağına dair ifadeler yer alıyor. Tarih boyunca tarafsızlığıyla bilinen bölgenin böyle bir senaryoyla anılması dikkat çekerken, Avrupa’da artan gerilimler ve Rusya–Ukrayna savaşının uzaması bu dizelere farklı yorumlar getirilmesine neden oldu.

Nostradamus un İran kehaneti gündem oldu! Savaş 7 ay sürecek 3

“KRALLARIN VE PRENSLERİN PUTLARI HAZIRLANACAK”

Üçüncü Yüzyıl’da geçen “Kralların ve prenslerin putları hazırlanacak” dizesi de farklı yorumlara yol açtı. Bazı yorumcular, bu ifadeyi ABD’de eski başkan Donald Trump için hazırlanan altın renkli heykeller veya hatıra para taslaklarıyla ilişkilendiriyor.

“YEDİ GEMİ ARASINDA ÖLÜMCÜL SAVAŞ”

Yedinci Yüzyıl’daki bir dörtlükte ise denizlerde büyük bir çatışmaya işaret edildiği öne sürülüyor. Uzmanlara göre bu yorumların en çok ilişkilendirildiği bölge, Çin’in hak iddia ettiği Güney Çin Denizi. Çin’in bölgedeki ada inşaları, ABD’nin Tayvan’a verdiği destek ve çevre ülkelerle yaşanan gerilimler denizlerde tansiyonu yükseltiyor.

“İNSANLIĞIN BÜYÜK DÜŞMANI”

Onuncu Yüzyıl’ın 10. dörtlüğünde ise “atalarından bile daha zalim, insanlığın büyük düşmanı” olarak tanımlanan bir liderin yükselişinden söz ediliyor. Yorumcular bu ifadeyi otoriter rejimlere veya yeni bir diktatörlük dalgasına işaret eden bir uyarı olarak değerlendiriyor.

Nostradamus’un yüzyıllar önce kaleme aldığı bu dizelerin günümüzdeki olaylarla ilişkilendirilmesi tartışmaları sürerken, kehanetlerin büyük kısmının yorumlara açık olması da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

